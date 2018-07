FOURNIER, Jean-Marie



À l'Hôpital Laval, le 22 juillet 2018, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Fournier, époux de feu Nicole Bouchard et conjoint de madame Françoise Prémont. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Mathieu (Valérie Bédard); ses petites-filles: Émy et Alexie; les enfants de sa conjointe: Charles Simard (Nancy Pépin) et Valérie Simard (Nicolas Caze) et ses petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Lauréat (feu Madeleine Roy), feu Rita (feu Eugène Lacroix), feu Marie-Stella (feu Laval Labrecque), feu Lauréanne (feu Guy Bérubé), feu Lucia (feu Gilles Lévesques), Léo (Lise Labrecque), Monique (Claude Duval), Marcelle (feu Marcel Fontaine) et Rachel (Denis Turgeon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bouchard: feu Maurille (feu Bernadette Bernard), feu Ghislaine (feu Fernand Girard), feu Egide (Thérèse Blais), Lucille (feu Léo Coulombe), feu Raymond (feu Olivette Boucher), feu Jeanne-D'Arc (feu Raymond Bernard), Léonard (feu Madeleine Picard, Lise Chabot), Jeannine (feu Victor Shlapak), feu Louis Marie (feu Lorraine Houle), Marie-Paule (feu Fred Klus), feu Thérèse (René Carrière); les membres de la famille Prémont; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille vous accueillera aule vendredi 27 juillet 2018 de 19h à 22h et le samedi 28 juillet 2018 à compter de 9h.