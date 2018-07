Des funérailles virtuelles dans Fortnite virent mal et c'est très drôle

Des funérailles (virtuelles) dans Fortnite ont été aussi désastreuses que les circonstances causant la mort (virtuelle) du joueur commémoré. Le résultat est pas mal drôle.

La semaine dernière, une «mission» de sauvetage improvisée dans Fortnite a viré plutôt mal. Le streamer Muselk a voulu sauver un joueur, le sauvetage a mal viré, et le tout est devenu viral. Pour comprendre les funérailles virtuelles organisées par les gamers, il faut reculer un peu en arrière.

La mission ratée

Dans le clip publié sur Reddit, Muselk remarque un cart de golf sur le bord de la colline qui risque de tomber. Il soupçonne que le cart appartient au joueur qu’il vient tout juste d’éliminer, mais ne comprend pas pourquoi le véhicule est situé si près de la falaise.

Voulant enquêter, il jette un coup d’oeil au bas de la colline et a constate qu’un autre joueur, Chappadoodle, est coincé au bas de la colline et ne peut remonter. Tragique.

Muselk comprend donc que le joueur qu’il venait tout juste d’éliminer tentait probablement de sauver Chappadoodle. Touché par cette solidarité, Muselk tente de continuer la mission de sauvetage mais...ça vire mal.

Regardez la vidéo pour vivre ce doux, mais tragique sauvetage.

Fortnite embarque

Les créateurs de Fortnite, Epic Games, sont embarqués dans l’histoire virale en ajoutant une pierre tombale pour Chappadoodle, là où le sauvetage a échoué, en plus d’installer des pneus rebondissants pour éviter qu’un autre joueur soit coincé. Nice meme, Fortnite.

Capture d'écran

La communauté organise des funérailles

Des joueurs ont tenté d’organiser un événement pour souligner l’histoire virale, et surtout, célébrer la vie de Chappadoodle. C’est sur le Reddit de Fortnite que des utilisateurs ont proposé d’organiser des funérailles hier, à 18h, sur les serveurs Oceania, là où la tragédie a eu lieu. Il y a moins de trolls dans ce coin-là, et l’intention était de faire quelque chose de bien. Mais, c’est Internet, et il y a toujours un tata qui gâche tout.

Un joueur, qu’on ne va pas nommer, a cassé la pierre tombale avec une pioche. Rappelons que les pioches et la destruction font partie de Fortnite pour l'accumulation de ressources, mais, on ne s’attendait pas à ce que la pierre tombale soit destructible aussi. Ouf.

La destruction de la pierre tombale de Chappadoodle a causé le chaos total. Le joueur responsable a été tué à coups de pioches, tandis que d’autres joueurs ont été oblitéré par des grenades. Ce fut le chaos total.

Comme nous, le joueur responsable du chaos a dit ne pas savoir que la pierre tombale pouvait être détruite. Mais, permettez-nous de douter de ses intentions...il a quand même pioché dessus!

Fin de l’histoire.