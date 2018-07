Des Guatémaltèques engagées par une ferme de Saint-Ambroise pour contrer le manque de main-d'oeuvre

SAINT-AMBROISE | Un agriculteur de Saint-Ambroise, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a dû engager des travailleurs venus du Guatemala afin de pallier le manque de main-d'œuvre actuel.

Ce qui surprend le plus, c'est que les propriétaires ont uniquement sélectionné des femmes.

C'est que selon la copropriétaire de la Ferme Michel Rivard et fille, Nathalie Rivard, le travail demandé est plus minutieux et requiert de petites mains. Cette ferme cultive notamment des bleuets et des pommes de terre.

Mme Rivard ajoute que les hommes peuvent aussi faire ce travail, mais que, «par expérience, les femmes sont dures à battre».

Malgré la barrière de la langue et le choc culturel, les propriétaires se disent satisfaits de leur travail.

Si, à terme, les résultats sont satisfaisants, les travailleuses pourraient être de retour la saison prochaine.

Cette année, elles seront dans la région jusqu'au mois de septembre.