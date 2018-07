Des parents dont le fils a été tué dans la fusillade de Sandy Hook sont la cible de conspirationnistes

Les parents de Noah Pozner, un petit garçon de 6 ans abattu il y a six ans lors de la fusillade survenue dans une école primaire de Sandy Hook, lancent un cri du cœur alors qu’ils se disent victimes de groupes conspirationnistes qui les traquent sur Facebook et les menacent.

Dans une lettre ouverte publiée dans The Guardian, mercredi, Leonard Pozner et Veronique De La Rosa s’adressent au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et l’exhorte de prendre des mesures significatives pour que cessent les abus dont ils sont victimes de la part d’internautes qui croient que la fusillade était un canular.

«Pourquoi laisser Facebook nous faire encore plus mal?», se demande-t-ils.

Voici en intégralité une traduction de la lettre publiée. Il est possible de consulter l’original en cliquant ici.

Cher M. Zuckerberg,

Nos noms sont Lenny Pozner et Veronique De La Rosa. Nous sommes les parents de Noah, qui, le 14 décembre 2012, à l'âge de six ans, a été abattu dans sa classe à l'école élémentaire de Sandy Hook. Depuis ce jour, nous, ainsi que les parents, la famille et les amis des 25 autres victimes, avons été impliqués dans une bataille constante avec les fournisseurs de médias sociaux, y compris Facebook, pour nous protéger du harcèlement et des menaces.

Presque immédiatement après le massacre de 20 petits enfants, tous âgés de moins de 7 ans, et de 6 enseignants et membres du personnel des écoles élémentaires, les attaques contre nous ont commencé. Des groupes de conspiration et des provocateurs antigouvernementaux ont commencé à affirmer sur Facebook que le massacre était un canular, que les assassinés étaient des soi-disant «acteurs de crise» et que leur public devait se lever pour «découvrir la vérité» sur nos familles. Ces réclamations et appels à l'action se sont répandus sur Facebook comme une traînée de poudre et, malgré nos plaidoyers, ont été protégés par Facebook.

Alors que les termes que vous utilisez, comme «fausses nouvelles» ou «groupes de conspiration marginaux», semblent relativement inoffensifs, permettez-moi de vous donner un aperçu des effets qu’engendre l’utilisation de votre plateforme comme instrument de propagande haineuse. Nous avons enduré des cas de harcèlement, d'abus et de menaces de mort en ligne, par téléphone et en personne. En fait, l'une des agresseuses a été condamnée à une peine de prison pour menaces de mort et a avoué devant le tribunal qu'elle croyait au contenu en ligne créé par ces «groupes marginaux». Afin de nous protéger et de protéger nos enfants survivants, nous avons dû déménager plusieurs fois. Ces groupes utilisent les médias sociaux, y compris Facebook, pour nous «chasser», afficher notre adresse personnelle et des vidéos de notre maison en ligne. Nous vivons actuellement dans la clandestinité. Nous sommes loin d'être seuls à vivre cette situation, car de nombreuses autres familles qui ont perdu des êtres chers dans des fusillades de masse et d'autres tragédies ont signalé être victimes de ce même tourment perpétuel.

Nos familles sont en danger en raison des centaines de milliers de personnes qui voient et croient les mensonges et les discours de haine, que vous avez décidé de protéger. Ce qui rend la situation d'autant plus horrible, c'est que nous avons dû mener une bataille presque inconcevable avec Facebook pour nous fournir les protections les plus élémentaires, afin d'éliminer le contenu le plus offensant et incendiaire.

Dans votre récente interview avec Kara Swisher de Recode, on vous a demandé pourquoi Facebook permettait à une organisation d'afficher une théorie conspirationniste affirmant que le massacre de Sandy Hook avait été organisé. Même si vous avez laissé entendre que Facebook agirait plus rapidement pour faire cesser le harcèlement dirigé contre les victimes de Sandy Hook que, par exemple, les publications de ceux qui nient l'Holocauste, ce n'est pas notre expérience.

Photo d'archives AFP

En fait, vous avez laissé entendre que ce type de contenu continuerait d'être protégé et que votre idée de combattre le contenu incendiaire consistait à fournir des contre-arguments pour diminuer le nombre de «fausses nouvelles» dans les résultats de recherche. Bien sûr, cela ne nous protège pas du tout. Il faudrait que les gens écrivent des articles et publient des articles sur notre famille et le massacre dans la même quantité et lisent et diffusent autant que ceux qui affichent et publient du contenu inventé. Comme peu d'entre eux parlent d'une fusillade survenue dans une école il y a six ans, surtout quand d'autres fusillades de masse ont suivi, seule l'information «canular» de Sandy Hook apparaît et se répand, donnant plus de crédibilité au contenu haineux et dangereux. Si votre objectif est vraiment de nous protéger et de supprimer rapidement les contenus dangereux et malveillants, nous vous suggérons de :

Traiter les victimes de fusillades de masse et d'autres tragédies comme un groupe protégé, de sorte que les attaques contre eux soient spécifiquement une violation de la politique de Facebook.

Fournir aux personnes affectées un accès au personnel de Facebook qui supprimera immédiatement les messages haineux et harcelants contre les victimes.

Facebook joue un rôle gigantesque dans l'accès mondial à l'information. Ce niveau de pouvoir s'accompagne de l'énorme responsabilité de veiller à ce que votre plateforme ne soit pas utilisée pour nuire à autrui ou pour contribuer à la prolifération de la haine. Pourtant, il semble que sous le couvert de la liberté d'expression, vous autorisez des personnes à faire exactement le contraire.

Après la mort de notre fils et les attaques déconcertantes contre notre famille et les familles des autres victimes, nous avons été contactés par des victimes d'autres fusillades ou tragédies qui souffraient d'abus similaires sur Facebook. En réponse au manque de considération de Facebook, nous avons fondé HONR.com avec l’objectif de fournir une assistance à ceux qui sont ciblés en ligne par des collectifs haineux.

Après avoir été remplis d’espoir à la suite de votre promesse au Sénat de faire de Facebook un lieu plus sûr et accueillant pour l'interaction sociale, nous nous sentons à nouveau déçus par vos commentaires récents soutenant un refuge pour les gens qui nient l’Holocauste et les groupes haineux qui attaquent les victimes de la tragédie.

Notre fils Noah n'a plus de voix et il ne pourra jamais vivre sa vie. Son absence se fait sentir tous les jours. Mais nous sommes incapables de pleurer correctement pour notre bébé ou de continuer à vivre parce que vous, sans doute l'homme le plus puissant de la planète, avez jugé que les attaques contre nous sont immatérielles, que fournir une aide pour éliminer les menaces est trop lourd et que nos vies sont moins importantes que fournir un refuge pour la haine.

Cordialement,

Leonard Pozner et Veronique De La Rosa