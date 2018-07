SCALLEN, Frederick



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 18 juillet 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Frederick Scallen, époux de dame Nicole Fiset, fils de feu dame Iris McCune et de feu monsieur Thomas Scallen. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléances,de 10h à 11h, eetLes cendres seront déposées au cimetière de St. Patrick (1601, chemin St-Louis, Québec), sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole; ses enfants: Jennifer (Jean- Claude Rochette), Mary, Isabelle (Steve Frenette), Jason, Kevin (Nadia Lefebvre); ses petits-enfants: Emily (Carl Charbonneau), Stephany (Marc-André Allard), Raphael, Jessica (Sylvain Doré), Sébastien, Sarah, Felicia; ses arrière-petits- enfants: Daphnée, Elizabeth, Francis, Conor, Keira, Kenzie; ses sœurs; Mary (Tom Hashimoto), Iris, Florence, Gloria; sa belle-soeur: Andrée Fiset Drolet; son beau-frère: Louis Fiset (Francine Chamberland); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement au personnel du centre Jeffery Hale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418) 527-9966, site Internet : www. societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.