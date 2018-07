THÉRIAULT, Rodrigue



Au centre d'hébergement de Saint- Fabien-de-Panet, le 16 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Rodrigue Thériault, époux de madame Lucette Dubé. Fils de feu madame Alice Dubé et de feu monsieur Donat Thériault, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucette, ses enfants: Alain (Danielle Robin), Guylaine (Richard Guimond), Harold (Hélène Bélanger) et Stéphane (Isabelle St-Pierre); ses petits-enfants: Audrey Thériault (Yan Perrier), Cathy (Kheireddine Aoudia), Sandy (Kevin Turgeon) et Kevin Royer (Dominique Morissette), Sarah Bérubé Thériault (Frédéric Fleury), Marie et Laurence Thériault; ses arrière-petits-enfants: Maélia, Rose, Alexis, Zoé, Noémie et Aris. Il était le frère et le beau-frère de: Colette, feu Jean-Denis (Pauline Bourgault), Madeleine (feu Maurice Asselin), Jean-Noël (Pierrette Pelletier), feu Michel (Ginette Gauthier), feu Ghyslaine (feu Paul-Édouard Pelletier), Marie (Marcel Jean) et Martin Thériault (Angèle Duquette); de la famille Dubé: Monique (feu Léopold Caron), Charlotte (Jean-Guy Deschênes), Gaston (Lucie Bélanger), Louise (Pierre Fournier), Ghislaine (feu Marcel Gamache), Gilles (Ginette Plante) et Sylvie (Alain Cadieux). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence " Le Lotus " de L'Islet ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 27 juillet de 19h à 21h30, samedi à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.