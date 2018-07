LACROIX, François



À l'IUCPQ, le 21 juillet 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur François Lacroix, époux de feu dame Annette Lemieux et conjoint de Louise Thomassin. Il était le fils de feu monsieur Réginald Lacroix et de feu dame Marcelle Coulombe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 10 h 30 à 13 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles: Sylvie (Michel Lévesque), Johanne et Marie-Claude (Stéphane Déry); les enfants de sa conjointe: Isabelle Soucy (Alain Leblanc) et Patrick Soucy (Caroline Lavoie); ses petits-enfants: Jérôme, Maxime, Élise, Cédric, Oli, Charlie et Lydia; les petits-enfants de Louise: Ann-Frédérique (Jean-Philippe Roy), Guillaume, Marilou et Juliette; ses arrière-petites-filles: Léa et Rosalie; ses frères et sœurs: Michel, Monique, Hélène (Jean-Claude Breton), Jacques et Madeleine. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces des familles Lemieux, Vermette, Thomassin, Soucy ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8, tél. : 418 656-4999.