PAGÉ, Stéphane

À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juillet 2018, à l'âge de 50 ans, est décédé monsieur Stéphane Pagé, conjoint de madame Lise Dion, fils de madame feu Thérèse Pelchat et de monsieur feu Roger Pagé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Valérie (Dany Gingras), Maxime (Héloïse Darbouze) et Roxanne (Frédérick Allaire); ses petits-enfants: Noémie, Alycia, Jacob et Félix; ses frères et sœur : Pierre, Jean et Marie-Claude (Patrice Mercier) ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Remerciement spécial au personnel soignant et médecins traitants des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.