En mode surf: Partons la mer est belle

Issue de la Californie, la mode surf envahit la planète avec des collections irrésistibles. Un vestiaire vacances qui inspire un style de vie cool et sain, même au-delà des vagues.

Longtemps réservée aux hommes, la pratique du surf fait de plus en plus d’adeptes chez la femme. Il n’en fallait pas plus pour que les marques développent des collections avec comme égérie des surfeuses professionnelles. Avec des stars surf comme Alana Blanchard, l’engouement sur les médias sociaux a vite propulsé le style surf au sommet.

Les couleurs

Si au départ, le noir était maître, aujourd’hui ce sont les couleurs qui sont en vogue. Les teintes sont synonymes de ce qui se retrouve dans la mer ; couleurs des coraux et toute la palette de bleu et de turquoise.

Les motifs

On sent l’influence des années 70 avec des imprimés bohèmes, des rayures vintage et des motifs tropicaux qui font référence au style de vie plutôt décontracté des amoureux du surf.

Outre les habits en néoprène et les maillots de bain spécialement conçus pour surfer, le style surfeur se compose de pièces d’inspiration vintage, tels le jean, les tops bandeaux, la chemise imprimée, sans oublier les fameuses tongs, ces gougounes à porter tout l’été.

On en parle

Les bienfaits de la nature

La compagnie montréalaise Attitude vient de lancer toute une nouvelle gamme de soins hypoallergéniques pour bébés faits à partir d’extraits de feuilles de bleuets. Une gamme de jour aux notes fruitées et une gamme à intégrer à la routine du dodo grâce aux propriétés relaxantes de l’extrait de camomille. À partir de 8,99 $ pour le shampoing gel 2 en 1, en pharmacie, magasins naturels et en ligne sur www.labonneattitude.com

Nouveauté

Nettoyage en douceur

Cette nouvelle formule d’eau micellaire utilise une technologie japonaise qui dissout le maquillage en retirant la saleté et le sébum des pores. Un moyen doux et efficace qui laisse une peau propre et fraîche en une seule étape. Eau micellaire nettoyante au bicarbonate de soude 9,99 $. En pharmacie et grands magasins.

Achat de la semaine

Confort tout terrain

Parfaites pour la vie en plein air, ces sandales sont confortables grâce aux sangles qui épousent la forme du pied et à la semelle spongieuse en polyuréthane. La nouvelle semelle extérieure en caoutchouc assure une meilleure adhérence sur surface sèche et mouillée. Modèle Z Cloud X 140 $, de la marque CHACO

