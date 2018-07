Encadrer la légalisation du cannabis: «J’ai consommé pendant plus de 20 ans» - le maire de Granby

GRANBY – Une enquête de la santé publique de l’Estrie qui vient d’être dévoilée montre que 46 % des Estriens sont en faveur de la légalisation de la marijuana. La loi fédérale qui sera en vigueur le 17 octobre a des répercussions sur les municipalités qui devront encadrer la consommation. Qu’en pense le maire de Granby qui a déjà lui-même consommé?

Pascal Bonin, qui tient les rênes de la ville de Granby, est un ancien toxicomane. Abstinent depuis 13 ans, la légalisation du cannabis l’interpelle.

«J’ai plus d’années de douleur que de bonheur pour être honnête. J’ai consommé pendant plus de 20 ans. C’est un combat quotidien. Il n’y a rien de gagné. Demain matin, je peux tomber dans la même chose. Il faut toujours que je me "watche"», a souligné le maire Bonin à TVA Nouvelles.

Voir des gens fumer et humer l’odeur du pot risquent d’être difficiles pour les ex-consommateurs croit le maire.

«Des gens qui arrêtent de consommer qui vont voir ça, qui vont sentir l’odeur, ça va les allumer, il ne faut pas se leurrer. Les ressources ont besoin d’être primes en maudit pour les accueillir. Un déclencheur se passe extrêmement vite. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes», a souligné Pascal Bonin.

Le maire de Granby continue à mener son combat intérieur contre la drogue, mais se dit ouvert et prêt à encadrer la réglementation sur l’usage du cannabis dans sa ville.