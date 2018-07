TRUDEL, Jean-Guy



(Félix Leclerc)Au Centre d'hébergement Pont-Rouge, le mardi, 3 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé Jean-Guy Trudel, fils de feu Alphonse Trudel et de feu Simone Laperrière et l'époux de Yolande Béland. Il demeurait à Pont-Rouge.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h, sous la direction de laIl était le père de Pierre (Lucie Gingras), de feu Diane, le grand-père de Vanessa (François Laurendeau), Yannick (Elisabeth Pitfield), Philippe, Liza et Marianne et des tout-petits, Olivier et Sophia. Monsieur Trudel était le frère de feu Noëlla (Marcel Bussières), Aline (feu Yvon Defoy), Cécile (Réjean Germain), Fernand (Christiane Lesage), feu Suzanne, Hélène (Daniel Paquet), feu Claude (Danièle Béland) et Nicole. Il était le beau-frère de feu Rita (feu Vincent Béland), Fernande (feu Marcel Lesage), Rolland (Monique Beaupré), feu Aline (feu Jean-Paul Alain) Gilberte (feu Robert Leclerc), feu Pauline (feu Henri St-Pierre), Benoît (Roselyne Paquin), Rachel (Raymond Cantin), Ghislaine (Réjean Brière) et Daniel. Il laisse également dans le deuil ses filleuls Stéphane et Harold, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements spéciaux s'adressent aux formidables membres du personnel du Centre d'hébergement Pont-Rouge et aux extraordinaires bénévoles qui l'ont si bien épaulé pendant tout son séjour. "Votre dévouement et la qualité de vos soins sont dignes de mention!" Un merci chaleureux s'ajoute aux personnes qui l'ont visité si assidûment! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700 St-Cyrille, St-Raymond G3L 1W1. www.fssp.ca Les cendres seront inhumées au cimetière Notre-Dame à une date ultérieure.