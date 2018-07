MARTIN, Pierrette Mercier



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 19 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pierrette Mercier, épouse de feu monsieur Maurice Martin, fille de feu madame Alice Dawson et de feu monsieur Pierre Mercier. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h à la sacristie. L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie à Lévis. Elle était la mère de: feu Louise, Michelle (Jacques Thivierge), Pierre (Liliana Ilieva), Jacques (Lison Harvey), André, Claude (Rémi Tanguay) et Lyne (André Lessard) ainsi que la grand-mère de: feu Annie, Isabelle, Carine, Pierre-Alexandre et Dave. Elle laisse dans le deuil ses arrière-petites-filles Romane et Léonie; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 3e étage du CHSLD Champlain des Montagnes pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.