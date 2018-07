« Ils rêvaient d’avoir un peu de succès »

Lydia Di Leonardo a vécu les premières années de Kiss. Bien avant que la formation connaisse le succès en 1975. Mariée au batteur Peter Criss, elle ne s’attendait pas à ce genre de succès.

Photo d’archives, Wenn

« Évidemment que le succès de Kiss m’a surprise. Les rêves, lorsque le groupe a débuté, n’étaient pas gigantesques. Ils souhaitaient juste avoir un peu de succès. C’est incroyable de voir ce que c’est aujourd’hui devenu », a lancé celle qui est connue aujourd’hui sous le nom de Lydia Criss.

Auteure du livre Sealed With a Kiss, publié en 2006, Lydia Criss sera de passage à Québec, samedi, à l’occasion d’un rassemblement « kissien » qui se tiendra à l’ANTI Bar & spectacles.

La convention Keep it Loud Party débutera à midi et se poursuivra en soirée avec la performance de la formation hommage Kissed. Lydia Criss répondra aux questions de la « Kiss Army » à 15 h 30 et à 20 h. Elle participera aussi à une séance d’autographes et de dédicaces entre 12 h 30 et 15 h 30.

Kiss n’existait pas lorsqu’ils se sont mariés en 1970. Il faisait partie du groupe Chelsea et Kiss a vu le jour officiellement en 1973.

Lydia Criss a conçu les premiers costumes de la formation. Des costumes, précise-t-elle, qui n’avaient rien à voir avec ceux qui les ont rendus célèbres.

Elle a posé des affiches sur des poteaux de téléphone, des lampadaires, sur des arbres et sur des murs dans les environs de New York alors que le groupe essayait de percer et de se faire connaître.

Beth

Elle éclate de rire lorsqu’on lui fait remarquer qu’elle a contribué, à sa façon, à ce succès.

« Un petit peu, j’imagine. Les gars croyaient en ce qu’ils faisaient et ils avaient une volonté de réussir. C’était, au début, comme un travail. C’était sérieux et c’est plus tard avec le succès que c’est devenu un peu plus amusant », a-t-elle fait remarquer.

Lydia Criss a eu l’idée du titre de la ballade Beth, écrite par Peter Criss et qui a été le plus grand succès de Kiss. La chanson, à l’origine, s’intitulait Beck et avait été écrite avant que le groupe existe.

« Gene Simmons n’aimait pas le titre Beck. Ça faisait un peu trop penser au guitariste Jeff Beck. Neil Bogat, le président de l’étiquette de disque s’appelait Beth et j’ai proposé ce nom. Une bonne journée, Peter m’invite en studio. Il m’a demandé de m’asseoir sur une chaise et a déposé un casque d’écoute sur mes oreilles. Les larmes coulaient sur mes joues en écoutant la chanson. Gene a toujours pris tout le crédit pour ce titre, mais Beth était ma suggestion », a raconté celle qui a vécu une séparation définitive en 1979.