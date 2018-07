J.A. Happ passe aux Yankees en retour de Brandon Drury et Billy McKinney

Les Blue Jays de Toronto ont échangé le lanceur J.A. Happ aux Yankees de New York, jeudi.

Tel qu’annoncé par l’organisation torontoise, les Jays obtiennent en retour les services du joueur d’avant-champ Brandon Drury et ceux du voltigeur Billy McKinney.

En 20 départs avec les Jays cette saison, Happ a conservé une fiche de 10-6 et une moyenne de points mérités de 4,18. Parmi ses impressionnantes statistiques, le gaucher a totalisé 130 retraits au bâton en 114 manches lancées, concédant par ailleurs seulement 35 buts sur balles.

En se joignant aux Yankees, Happ s’amène dans une rotation de partants avec Luis Severino, CC Sabathia, Masahiro Tanaka et Sonny Gray.

Âgé de 25 ans, Drury a déjà participé à 307 matchs dans le baseball majeur, soit 289 avec les Diamonbacks de l’Arizona et 18 dans l’uniforme des Yankees.

À propos de McKinney, 23 ans, il a pris part à deux parties avec la formation new-yorkaise cette saison, le temps d’obtenir son premier coup sûr en carrière.

Spenberger et Wall s’ajoutent

Dans une journée occupée, les Blue Jays ont par ailleurs finalisé, jeudi, la transaction faisant passer le releveur Seung-Hwan Oh aux Rockies du Colorado.

En retour du Sud-Coréen, les Jays ont acquis les jeunes Chad Spenberger, Forrest Wall de même qu’un joueur à être nommé plus tard ou des considérations futures.

Mercredi, pendant le match contre les Twins du Minnesota, Oh était assis dans l’enclos des releveurs des Blue Jays, au Rogers Centre, quand on lui a demandé de se présenter au bureau du directeur général Ross Atkins. Il ne restait plus qu’à dévoiler contre qui il était échangé au Colorado.

Concernant Oh, le lanceur de 36 ans affiche un dossier de 4-3 cette saison en plus d’avoir sauvegardé deux rencontres. En 47 manches de travail, il a maintenu une moyenne de points mérités de 2,68 et retiré 55 frappeurs sur des prises.