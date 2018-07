La chanteuse de Deee-Lite séduite par les Lost Fingers

La relecture jazz manouche des Lost Fingers de Groove is in the Heart a séduit la chanteuse de Deee-Lite, le groupe qui a popularisé ce titre qui a enflammé les planchers de danse durant les années 1990.

Lady Miss Kier, flamboyante vocaliste de la défunte formation, a même partagé la chanson à tous ses abonnés sur les réseaux sociaux. «C’est une version incroyable», a-t-elle ajouté dans les commentaires sous la vidéo montrant le groupe de Québec à l’oeuvre.

Groove is in the Heart à la sauce Lost Fingers se retrouve sur l’album Wonders of the World, lancé en 2014.