La grand-mère de Jésus

C’est la fête de Sainte-Anne (la mère de Marie et donc grand-mère maternelle de Jésus) aujourd’hui, et donc la fin de la neuvaine à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, qui était sous le thème « N’éteignez pas l’Esprit ». La célébration solennelle de la fête de Sainte-Anne (messe) aura lieu à 10 h 30 ce matin, concélébrée par le cardinal Marc Ouellet, qui est arrivé à Québec lundi dernier, et l’actuel archevêque de Québec, le cardinal Gérald Lacroix. Par ailleurs, la cérémonie de l’onction des malades sera présentée à 15 h dans le parc devant la Basilique. Une procession aux flambeaux est également prévue à 20 h 30.

Des visites guidées au sanctuaire

La Fondation Sainte-Thérèse-de-Lisieux propose, chaque jour de 9 h 30 à 16 h, des visites guidées du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport, le premier au Canada dédié à la sainte et le seul au pays à posséder un reliquaire permanent, en compagnie de deux étudiantes, Myriam Bourget et Lydia Thériault Côté, engagées comme guides touristiques en patrimoine religieux pour l’été. Vous pourrez ainsi visiter l’exposition itinérante internationale « Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour », tout en découvrant la richesse culturelle et architecturale du sanctuaire. https://petitetherese.org.

Changement de garde

Après avoir présidé pendant 7 ans les destinées de la Maison de soins palliatifs du Littoral (MSPL), Pierre Labbé a cédé récemment le siège de président du conseil d’administration à René Bégin, FCPA, FCA, ASC, associé, président et chef de la direction de la firme Lemieux-Nolet. Sur la photo, René Bégin, président du CA de la MSPL, et Pierre Labbé.

Lorsqu’un mur en fait tomber d’autres...

Grâce à la générosité de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy (CDSF) et de l’ensemble de ses membres, la Fondation Élan pourra permettre à des enfants handicapés d’atteindre de nouveaux sommets en optimisant les retombées de leurs séances de réadaptation intensive aux installations de l’IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et ce grâce à l’acquisition d’une murale interactive géante. Le coût total du projet est de 16 000 $. La participation financière de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy a été de 7000 $, lesquels s’ajoutent aux 9000 $ versés par la Fondation Élan. Sur la photo, de gauche à droite : Dave Pichette, VP du CA de la Fondation Élan ; Stéphanie Caron, physiothérapeute et instigatrice du projet ; Anaïs Lepage, usager ; Marie-Claude Arsenault, conseillère stratégique en communication, CDSF ; Michel Laferrière, dirigeant et membre du comité Fonds d’aide au développement du milieu, CDSF ; Georges Moreau, secrétaire du CA de la Fondation Élan et Anne-Marie Vincent, chef du programme Développement de l’enfant au CIUSSS-CN – IRDPQ.

Donnez de la joie

Denis Savard, directeur général de Cité-Joie de Lac-Beauport, me souligne qu’il reste encore quelques places pour le 8e Tournoi de golf Cité-Joie qui se tiendra le mardi 14 août, dès 11 h 30, au club de golf Royal Québec sous la coprésidence d’honneur d’Andrée Bernier, présidente de Assurances Andrée Bernier & filles et René Bégin, FCPA, FCA, associé, président et chef de la direction de Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés. Renseignements : (418) 849-7183 poste 233 ou https://www.cite-joie.com. Sur les photos, Andrée Bernier, présidente, Marie-Claude Lepage et Caroline Lepage, VP, et René Bégin.

Anniversaires

Ève-Marie Lortie (photo), journaliste et animatrice Salut Bonjour Week-End à TVA, 43 ans... Georges Bélanger, denturologiste de Québec, 76 ans... Audrey De Montigny, chanteuse et participante à l’émission Canadian Idol en 2003, 33 ans... Sandra Bullock, actrice américaine, 54 ans... Kevin Spacey, acteur américain, 59 ans... Mick Jagger, chanteur soliste des Rolling Stones, 75 ans.

Disparus

Le 26 juillet 2013. Luc Beauregard (photo), 71 ans, fondateur du cabinet de relations publiques National et président fondateur du groupe conseil Res Publica... 2016. Forrest Edward Mars Jr., 84 ans, milliardaire américain, héritier du fondateur du groupe Mars... 2015. Bobbi Kristina Brown, 22 ans, fille de Whitney Houston... 2010. André Demers, président fondateur des Productions Horticoles Demers... 2009. Yannick Poulin, 27 ans, policier du Service de police de Saint-Georges.