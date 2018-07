La traverse Québec-Lévis au ralenti en raison d’une panne

Le service de traverse Québec-Lévis s’est effectué à fréquence réduite pour le retour à la maison, jeudi, en raison d'une panne sur l'un des deux navires.

Un bris mécanique a forcé le retrait de l’un des deux traversiers vers midi, si bien que le service de traverse entre les deux rives a dû se faire à raison d’un départ par heure, à Québec comme à Lévis.

Vers 17 h 30, la Société des traversiers du Québec (STQ) prévoyait un retour à la normale durant la soirée.

«Le bris était au niveau d’un contrôle électrique. La pièce a été changée. Actuellement, on est en essais pour s’assurer que le bris ne se reproduise pas quand on va remettre le traversier en service. On a bon espoir qu’il sera de retour en service en soirée aujourd’hui», a mentionné au Journal le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie.