L’automne télé est déjà arrivé

Juillet n’est pas encore terminé et, déjà, les grands réseaux affichent leurs couleurs automnales. Depuis quelques jours, TVA et Radio-Canada diffusent des autopromotions pour mousser les émissions qui garniront leurs grilles horaires dès septembre.

Parmi les guerres de cotes d’écoute – et d’enregistreurs – à surveiller, signalons celle des comédies du lundi. À 19 h 30, la quatrième saison de Boomerang (TVA) affrontera la première de Discussions avec mes parents (ICI Radio-Canada Télé), une adaptation télévisuelle du succès de librairie de François Morency. Les deux séries prendront l’antenne le 10 septembre, selon les informations dévoilées.

Photo courtoisie, OSA

Toujours le lundi, l’excellent drame de hockey Demain des hommes, offert en primeur aux abonnés d’ICI Tou.tv Extra au printemps, s’attaquera à L’Échappée à 20 h. De son côté, V tentera de tirer son épingle du jeu avec Je suis chef, sa compétition culinaire animée par Isabelle Racicot.

À 21 h, TVA enverra sa nouvelle série-événement Le Jeu, avec Laurence Lebœuf et Éric Bruneau, contre Mélissa Désormeaux-Poulin et Ruptures, qui reviennent quatre mois plus tôt que prévu.

Peu de changements sont prévus les mardis. Unité 9 et O’ continueront leur lutte à 20 h, tandis qu’à 21 h, L’heure bleue se mesurera à Faits divers, qui était présenté le lundi l’automne dernier.

Photo Courtoisie, Yan Turcotte

Ça bouge le mercredi

C’est le mercredi 19 septembre à 19 h 30 que TVA lèvera le voile sur XOXO, sa nouvelle – et très attendue – téléréalité amoureuse, qui tenait le mois dernier des auditions au Beachclub de Pointe-Calumet. La nouvelle offrande des Productions Déferlantes (La Voix) tentera d’ébranler la domination d’Occupation Double, qui retrouvera sa case de 18 h 30 le dimanche à V, sans compter les quotidiennes en semaine à 18 h 30. Les aventures grecques de Jay Du Temple et compagnie décolleront le 30 septembre.

À 21 h, TVA enverra Karine Vanasse et Blue Moon combattre Les Simone (une troisième et dernière saison) et Trop à ICI Radio-Canada Télé.

Autre changement important du mercredi : La poule pondra une demi-heure plus tôt. L’émission-culte anciennement animée par Guy Mongrain déménage à 19 h... contre les poulets de District 31, qui reprendront du service quatre soirs par semaine à partir du 10 septembre.

Photo courtoisie, Karine Turcotte

Tout le monde le dimanche

À compter du 23 septembre, les dimanches soir seront encore une fois particulièrement achalandés. Alors que Radio-Canada continue de miser sur Tout le monde en parle, TVA tentera sa chance avec deux nouveautés qui piquent la curiosité : Révolution et Tout le monde aime.

La première, une compétition de danse pilotée par Sarah-Jeanne Labrosse, occupera la case de 19 h 30, tandis que Tout le monde aime, une émission musicale animée par Sonia Benezra, logera dans celle de 21 h pour quatre diffusions avant Noël. Le reste du temps, c’est La vraie nature de Jean-Philippe Dion qui reprendra ses droits.

Ailleurs, soulignons que Radio-Canada lancera sa programmation d’automne le samedi 8 septembre à 18 h 30 lors d’une édition spéciale de 90 minutes d’En direct de l’univers animée par France Beaudoin.