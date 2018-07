Le Ford F-150 Limited hérite du moteur du Raptor

Pour l’année-modèle 2019, le Ford F-150 Limited sera désormais équipé de la même mécanique que le surpuissant Raptor.

À lire aussi: Le Ford F-150 a maintenant un moteur diesel et on l'a mis à l'essai

À lire aussi: Ram construira un pickup avec un moteur de Hellcat

Le F-150 Limited fera ainsi appel à un moteur V6 biturbo de 3,5 litres développant une puissance de 450 chevaux et un couple de 510 livres-pied.

En plus de cette nouvelle mécanique sous le capot, le F-150 Limited intègrera davantage de luxe grâce à un habitacle redessiné et à l’utilisation d’un nouveau type de cuir à deux tons. On continue aussi d’offrir des commodités plutôt exclusives comme la connexion Wi-Fi et des sièges avant chauffants et ventilés qui contiennent même une option de massage. Oui, vous avez bien lu!

Ford F-150 Limited

Dans sa version Limited, le F-150 ressemble davantage à une voiture de luxe qu’à un outil de travail. Cette variante de la camionnette la plus vendue au pays propose aussi un éventail exhaustif de technologies, tant au service de la sécurité que du divertissement de ses occupants.

Disponible à partir de 63 145$ pour 2018, le Ford F-150 Limited est la version la plus haut de gamme au catalogue du F-150.

Pour ce qui est du F-150 Raptor, cette variante extrême conçue pour la conduite hors-route, Ford a confirmé que l’édition de 2019 recevra de nouveaux amortisseurs Fox Racing à commande électronique ainsi qu’une offre bonifiée en matière de technologie.