Les cochers sont loin d’une entente avec leur employeur

Le conflit de travail dans la plus grande entreprise de calèches de Québec ne semble pas en voie de se résorber alors que les discussions sont au point mort entre les cochers et leur employeur.

Vingt-quatre heures après le déclenchement de la grève des employés de Calèches Québec, c’était toujours le « silence radio » auprès de la partie patronale, a dénoncé jeudi la porte-parole des syndiqués, Stéphanie Pagé.

Alors qu’elle faisait du piquetage devant l’écurie de l’entreprise, près du boulevard Wilfrid-Hamel, elle affirme avoir vu deux remorques quitter les lieux avec « entre 10 et 12 chevaux », ce qui lui laisse croire que l’employeur se prépare à un long conflit.

« Ce que je perçois, c’est qu’il n’est pas prêt à négocier [...]. Il ne semble pas y avoir de canal de communication quelconque avec le syndicat ou même avec nous, les grévistes », dit-elle.

Aucun développement

Les cochers à l’emploi de Calèches Québec sont représentés par le syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC). Ils sont près d’une vingtaine d’employés à débrayer depuis mercredi.

Le négociateur du syndicat, Claude Ratté, affirme lui aussi qu’il n’y a pas eu de développements depuis le début de la mobilisation des cochers.

« Il n’y a pas eu de changement, je n’ai pas eu d’appel avec l’employeur. Il n’y a rien qui s’est passé au niveau de la table des négociations », indique-t-il.

Le directeur général de Calèches Québec, Simon Genest-Mainguy, a décliné notre demande d’entrevue en disant ne pas vouloir « négocier sur la place publique ».

Les cochers réclament de meilleures conditions salariales et soutiennent que les chevaux et les équipements ne permettent pas de répondre à la demande de la clientèle, ce qui entraînerait une pression sur les animaux. Ils affirment aussi que trois de leurs collègues ont injustement perdu leur emploi dans la dernière année.

Au pire moment

Selon Mme Pagé, les cochers sont prêts à débrayer le temps qu’il faudra. « Ça va prendre une entente signée qui respecte nos demandes », signale-t-elle.

Le conflit de travail survient pourtant au pire moment pour les cochers comme pour la partie patronale alors que la saison touristique bat son plein.

L’Office du tourisme de Québec affirme ne pas vouloir se mêler des négociations, mais espère un retour rapide à la normale.

« Les calèches font partie du décor touristique et du charme de Québec, donc on espère que la situation se réglera le plus rapidement possible », résume le porte-parole Éric Bilodeau.

À la Ville de Québec, le responsable des communications s’est refusé à tout commentaire sur ce dossier puisqu’il concerne une entreprise privée.

Calèches Québec détient 14 des 17 permis d’exploitation de calèches dans la capitale.