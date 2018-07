Les moins nantis paient trop cher pour se loger

Au Québec, les plus fortunés dépensent près de quatre fois plus que les moins nantis, mais pas de la même manière. Moins une personne gagne cher, plus elle consacre une part importante de son revenu pour avoir un toit sur la tête.

Alors que les 20 % de Québécois les plus à l’aise financièrement consacrent en moyenne le quart de leur salaire brut au lieu où ils habitent, les 20 % à l’autre extrémité, eux, y consentent à la hauteur de 37 %, constate une étude publiée jeudi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

«Ça s’explique par le fait que les plus riches sont souvent propriétaires. Quand ils ont fini de payer l’hypothèque, la part de leur revenu destinée à se loger chute. Les plus pauvres, eux, sont locataires et doivent payer tout au long de leur vie», a expliqué Stéphane Crespo de l’ISQ, qui tient à rappeler que les chiffres sont à peu près les mêmes qu’en 2010.

Reste que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) considère que pour être abordable, un logement ne doit pas coûter plus de 30 % du salaire après impôts de son locataire.

«Et le pire, c’est que le 37 % de l’étude prend en compte les étudiants, qui paient souvent moins cher parce qu’ils sont en colocation. Mais en réalité, ce n’est pas rare de voir un assisté social ou un travailleur au salaire minimum donner 70 %, et même 80 % de son revenu pour un loyer», a indiqué Solange Laliberté, présidente du conseil d’administration de l’Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain (ADDSMM), qui en profite pour dénoncer le manque de logements subventionnés.

Sacrifices

«Quand il ne reste plus que 80 $ dans tes poches pour le mois après avoir payé ton logement, tu n’en as plus beaucoup pour le reste», a poursuivi Mme Laliberté.

D’ailleurs, les moins nantis ne consacrent en moyenne que 4 % de leur budget à leurs loisirs. Chez les plus riches, on parle plutôt du double, toujours selon les données de l’ISQ.

Dans les deux groupes cependant, la part réservée à l’alimentation est sensiblement la même.

«Ça ne fait que montrer que plus on est pauvres, moins on achète de qualité», a conclu M. Crespo.