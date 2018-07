Freiné en demi-finale

VANCOUVER | Le Championnat canadien de l’Impact est terminé puisqu’il a été éliminé en demi-finale par les Whitecaps de Vancouver, qui l’ont emporté 2 à 0 (2-1 cumulatif) devant 19 267 spectateurs lors du match retour présenté à BC Place, hier soir.

C’est une équipe montréalaise fatiguée qui a disputé ce match et qui a été incapable de soutenir le rythme imposé par l’adversaire.

Malgré l’enjeu, Rémi Garde a choisi de laisser Ignacio Piatti et Alejandro Silva sur le banc plutôt que d’essayer de frapper tôt pour ensuite leur donner du repos.

Quant aux Whitecaps, ils vont croiser le fer avec le Toronto FC lors de finale qui sera disputée le mois prochain.

Kamara sur pénalty

En retard 1 à 0 après une première demie plus que mauvaise, l’Impact a vu les Whitecaps doubler leur avance quand Kei Kamara a battu Clément Diop d’un tir bas sur un pénalty à l’heure de jeu.

Shamit Shome a été le joueur fautif en se montrant trop insistant sur Marcel de Jong, qu’il a bousculé dans la surface.

Forcé de réagir et ayant besoin d’un but pour rester en vie, Garde a envoyé Piatti et Silva dans la mêlée quatre minutes plus tard, sortant au passage Matteo Mancosu, qui n’a absolument rien cassé en attaque.

Leur arrivée aura secoué un peu les puces de l’attaque, mais pas suffisamment pour changer les choses.

On remarquera au moins deux superbes arrêts de Clément Diop dans les dernières minutes du match qui ont permis au Bleu-blanc-noir de rester dans le coup jusqu’au bout.

Formation prudente

Pendant que Carl Robinson alignait la plupart de ses partants, Garde a choisi la voie de la prudence en optant pour une formation à cinq défenseurs, laissant du même coup Piatti et Silva sur le banc.

Le contraste a été frappant assez rapidement alors que les locaux ont pris l’initiative du match devant un Impact un peu inerte et qui cherchait ses repères.

Pourtant, le onze montréalais aurait pu prendre une option sur le billet pour la finale dès la 16e minute.

Jeisson Vargas y est allé d’un centre précis pour Saphir Taïder, qui a été frustré à bout portant par Stefan Marinovic. Seul devant un but désert, Mancosu a inexplicablement été incapable de maîtriser le retour.

Réplique

C’est fréquent dans le monde du sport, quand une équipe rate une chance en or, l’adversaire réplique rapidement.

C’est ce que les Whitecaps ont fait en marquant trois minutes plus tard, Yordy Reyna redirigeant bien le centre de Jake Nerwinski.

Et ceux-ci auraient pu ajouter à leur avance quand Cristian Techera a frappé la barre transversale quelques minutes plus tard.

À ce moment, l’Impact en avait plein les bras et était incapable de trouver des solutions pour débloquer l’attaque pénalisée par l’absence de Piatti et de Silva dans la formation partante.