Morneau minimise ses futurs déficits!

Décidément, le ministre des Finances Bill Morneau et le directeur parlementaire du budget (DPB), Jean-Denis Fréchette, ne sont pas sur la même longueur d’onde au sujet de l’ampleur des prochains déficits prévus par le gouvernement Trudeau.

Prenons l’exercice 2018-19 présentement en cours, le ministre Morneau prévoit un déficit de 18,1 milliards de dollars, alors que le bureau du DPB Fréchette anticipe un déficit de 22,1 milliards $. On parle ici d’un écart de 4 milliards $, soit un déficit supplémentaire de l’ordre 22 %.

Cet écart de 4 milliards $ est d’autant significatif que le ministre a inclus dans son actuelle prévision de déficit de 18,1 milliards $ un coussin de 3 G$. Sans ce coussin, le déficit prévu par le ministre Morneau se limiterait donc à « seulement » 15,1 milliards $.

Comment explique-t-on un si grand écart entre le déficit calculé par l’équipe d’analystes financiers du DPB (dont le mandat gouvernemental consiste à surveiller la gestion des fonds publics du gouvernement fédéral) et le déficit prévu par le ministère des Finances de Bill Morneau dans son dernier budget ?

Au chapitre des recettes anticipées, les deux groupes présentent le même ordre de grandeur, soit 323,4 milliards $ pour la troupe de Morneau et 323,9 G$ pour celle du DPB Fréchette.

C’est donc au chapitre des dépenses gouvernementales que le ministre Morneau sous-évalue les dépenses de 7,5 milliards $, soit de 6,1 milliards $ au niveau des programmes (ministères, transferts fédéraux, prestations versées aux familles, aînés, chômeurs, etc.) et de 1,4 milliard $ au niveau des frais d’intérêt sur la dette fédérale.

Voici les prévisions pour l’exercice en cours. Le ministre Morneau a prévu dépenser au total 338,5 G$, soit 312,2 milliards $ pour les dépenses des programmes et 26,3 milliards $ pour les frais d’intérêt sur la dette fédérale. Du côté du DPB Fréchette, on anticipe des dépenses fédérales de 346 milliards $, dont 318,3 milliards $ pour les programmes et 27,7 milliards $ pour les frais de la dette.

L’année électorale

C’est dans le cadre du prochain exercice financier 2019-20 qu’il y aura des élections fédérales, soit le 21 octobre 2019.

Comment s’annonce ce dernier exercice financier de l’actuel gouvernement Trudeau ? Il soulève lui aussi l’étonnement au chapitre du déficit anticipé par son ministre des Finances, Bill Morneau.

L’équipe du DPB Fréchette prévoit un déficit de 21,4 milliards $, soit 3,9 milliards $ de plus que la prévision de déficit (17,5 milliards $) rapportée par le ministre Morneau dans son dernier budget. Et cette prévision, est-il important de rappeler, inclut également un coussin de 3 G$. Sans ce coussin, l’écart entre les deux évaluations serait de 6,9 milliards $.

Selon le DPB, le gouvernement fédéral encaisserait lors de l’exercice 2019-20 des revenus de quelque 2,2 milliards $ de plus que les prévisions (335,5 milliards $) du ministre.

Mais au niveau des charges gouvernementales, par rapport aux prévisions de 350 milliards $ de M. Morneau, l’équipe du DPB anticipe des dépenses supplémentaires de 9 milliards $, dont 6 milliards $ pour les programmes et 3 milliards $ pour les frais d’intérêt sur la dette.

Et la dette fédérale ? Pour l’année 2019-20, le ministre l’évalue à 687,1 milliards $, soit 7,4 milliards $ de moins que le Directeur parlementaire du budget.