Mort après avoir avalé une pilule d’ecstasy, sa sœur lance un avertissement

C’est le cœur brisé, mais en voulant sensibiliser les jeunes face aux dangers de la drogue qu’une jeune fille a publié une photo sur sa page Facebook montrant son frère peu de temps avant sa mort.

Natalie Taylor du Derdyshire, en Angleterre, était aux côtés de son frère, James Yates, le 24 juillet, lorsqu’elle a pris une photo de lui, alors qu’il était dans le coma, rapporte le MailOnline.

Le jeune homme de 19 ans qui aimait profiter de la vie a avalé un cachet d’ecstasy, mais qui contenait également d’autres substances, lundi lors d’une soirée. James a subi une défaillance des tous ses organes. Malgré des traitements reçus à l’hôpital, il est mort mardi matin.

Dans une publication Facebook, Natalie Taylor a écrit sur son mur:

«Voici ce qui est arrivé à mon frère à cause des drogues. Elles sont dangereuses, et comme vous pouvez le voir, il est maintenu en vie artificiellement. Cette photo a été prise peu de temps avant qu’il ne rende l’âme. La drogue a fait flancher ses organes, il a fait des hémorragies internes, et il été réanimé trois fois. À la fin il n’avait plus aucune pression sanguine, et aucun médicament n’a fonctionné pour lui. La drogue qu’on lui a donnée était mélangée à une autre substance, mais ils ne savent pas encore ce que c’était. Il était un adulte très vulnérable, il avait quelques problèmes. Pensez-y deux fois avant de donner ou de vendre des drogues en sachant les effets que cela peut produire, et sachant que cela nous a coûté la vie de notre frère, parti à seulement 19 ans. Il devrait encore être avec nous si ce n'était pas des gens distribuant des drogues comme des bonbons. Les mots ne peuvent décrire à quel point tout cela est déchirant. J'espère juste qu'il est en paix maintenant! Ce n'est pas au revoir James, nous sommes juste séparés par le temps et la distance, nous vous reverrons un jour et je sais que tu seras toujours avec nous.»

James souffrait d'un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, ce qui, selon Mme Taylor, le rendait vulnérable.

«Son décès ne semble même pas réel pour aucun d'entre nous. Toute la famille est anéantie. Personne ne s'attendait à ce que cela se produise, jamais.» Selon elle, si son message peut empêcher quelque de vendre ou de consommer de la drogue, elle en sera satisfaite. «James est la preuve que les drogues peuvent tuer. Il n'était pas un toxicomane, ça ne prend qu'une fois.»