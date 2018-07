On s’appelle et on petit-déjeune?

Une lectrice, qui utilise le pseudonyme Nic, aurait préféré que j’utilise la forme petit déjeuner au lieu de petit-déjeuner dans ma récente chronique où, sentencieux, j’affirmais que 12 beignes au petit-déjeuner, c’est trop. Elle n’a pas tort, j’aurais pu faire le choix d’écrire petit déjeuner. Il s’agit bien d’un choix. Les deux graphies sont en effet validées. La langue française est à l’occasion fort accommodante. À l’occasion seulement ! Quant au verbe petit-déjeuner, il porte fièrement le trait d’union, dont il ne se départit jamais. Mais il vit la plupart du temps enfermé dans les dictionnaires. Du moins au Québec. Vous petit-déjeunez, vous ? Mes proches et moi, nous nous contentons de déjeuner ou de prendre le petit déjeuner (ou petit-déjeuner). En passant, si vous lisez cette chronique en déjeunant au petit matin (et non « aux petites heures du matin », triste anglicisme), je vous dis « bonjour » et non « bon matin », autre déplaisant emprunt à l’anglais. Bonjour et bonne journée. Et bonsoir ou bon après-midi !