Pêche au bar rayé : engouement dans les boutiques d’équipements au Bas-St-Laurent

Même si le nombre de permis de pêche diminue depuis cinq ans au Québec, l'industrie de la vente d'accessoires de pêche au Bas-Saint-Laurent tire bien son épingle du jeu. L’ouverture de la pêche au bar rayé de Rimouski vers l’est n’est pas étrangère à cette réalité.

Au Québec, le nombre de permis de pêche vendu est passé de 775 187 en 2013 à 692 052 en 2017. Le nombre d’adeptes qui se déplacent en magasin ne semble pas diminuer au Bas-Saint-Laurent. Le bar rayé contribue à faire de la pêche une activité encore très populaire.

«C’est une pêche qui est très accessible, c’est facile. Dans le fond, tu n’as pas besoin de beaucoup d’équipements. Tu n’as pas besoin d’équipements haut de gamme», explique Mario Ross, propriétaire de ProNature Rimouski et Amqui.

Équipements particuliers

Cette pêche demande un équipement particulier. Les leurres doivent être adaptés et l’équipement robuste. Les différentes boutiques de chasse et pêche sont prises d’assaut par les amateurs de pêche au bar rayé.

«Il y a un gros engouement pour les leurres parce que les gens ne savaient pas trop quoi utiliser. On était préparé à cela quand même parce que c’était déjà annoncé qu’à partir de Sainte-Flavie, il y avait déjà la pêche et en Gaspésie. On est une destination ici, la boutique, qui a beaucoup de passants de l’extérieur», explique Claude Desrosiers, propriétaire de L'Atelier du Moucheur.

L'achalandage a augmenté dans les magasins de chasse et pêche pour cette période de l’année.

«Le mois de juillet et le mois d’août sont des périodes assez tranquilles habituellement dans les boutiques de chasse et pêche. Par contre, avec la pêche du bar rayé qui se pratique dans ces mois-là, ça vient augmenter nos ventes, c’est super intéressant», explique M. Ross.

Les pêcheurs peuvent uniquement capturer trois bars rayés par jour. Ils doivent être vigilants et conserver seulement ceux de 50 à 65 centimètres inclusivement.