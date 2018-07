Pénurie de sages-femmes à Nicolet

NICOLET | La maison de naissance de la Rivière, à Nicolet, vit une pénurie de sages-femmes. Cinq des 11 employés sont en congé de maternité ou arrêt de travail.

Des femmes enceintes de la région pourraient donc devoir revoir leur plan de naissance. Particulièrement les femmes qui souhaitent accoucher dans leur maison ou à l'hôpital, en présence d'une sage-femme.

Ces types d'accouchements «pourraient être rapatriés à la maison de naissance», selon ce qu'a indiqué le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), dans une lettre qu'il a fait parvenir à toute la clientèle de la Maison de naissance de la Rivière.

La directrice du programme jeunesse-famille au CIUSSS MCQ, Nathalie Garon, affirme que «c'est déjà quelque chose qu'on abordait dans l'intervention dès le départ dans le suivi, mais qu'on a voulu formaliser parce que notre situation est quand même un peu plus fragile».

Le Centre qualifie de «situation particulière» et «temporaire» la pénurie de sages-femmes. En raison du nombre de sages-femmes disponibles très diminué, il souhaite privilégier la présence des sages-femmes à la maison de naissance pour qu'elles restent disponibles pour d'autres accouchements simultanés.

Si les six sages-femmes en poste ne suffisent pas à la demande, des mères pourraient aussi être contraintes d'accoucher à l'hôpital. Un scénario, pour certaines, complètement opposé à ce qu'elles désirent.

La directrice du programme jeunesse-famille au CIUSSS MCQ, Nathalie Garon, a précisé que «depuis qu'on a mis en place le mécanisme de façon plus formelle, on a déjà 60 accouchements et on a transféré que trois accouchements à un médecin».

La pénurie de sages-femmes créerait de l'insécurité et de la déception chez certaines femmes enceintes, selon ce qu'une intervenante du milieu a entendu puisque les suivis de grossesse seraient aussi affectés.

«Le suivi se fait, mais souvent les rendez-vous sont déplacés ou annulés. Les patientes ne voient pas toujours la même sage-femme», a affirmé Hélène Fréchette, responsable du volet allaitement au Centre Ressources Naissance où des cours prénataux sont offerts. Cette dernière a ajouté: «En soi, ce n'est pas si grave, mais en même temps, elles ne savent pas où elles vont accoucher».

La pénurie de sages-femmes est particulière puisque la solution simple qui serait d'embaucher plus de personnel n'est pas possible. Le baccalauréat en pratique sage-femme qui est offert seulement à l'Université du Québec à Trois-Rivières est contingenté à 24 places. Toutes les finissantes sont ensuite embauchées.

Un effort est toutefois fait depuis septembre dernier pour rendre plus de sages-femmes disponibles sur le marché du travail. Quinze places supplémentaires sont disponibles pour un certificat spécialisé en pratique sage-femme. Ce printemps, le nombre de sages-femmes qui sont entrées sur le marché du travail était donc de 28 plutôt que de 24.