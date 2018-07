Un mousquetaire livre la marchandise

OAKVILLE | Lancer sa carrière sur le circuit de la PGA avec deux oiselets de suite, c’est partir en grand ! Joey Savoie n’a pas rougi devant les pros alors qu’il figure en milieu de peloton à l’Omnium canadien.

Avec sa carte de 71 (-1), le Québécois de 23 ans figurait provisoirement à égalité au 83e rang après l’interruption de la première ronde, jeudi soir à Glen Abbey. Les golfeurs s’étant élancés en après-midi n’ont pu terminer avant la noirceur puisque de violents orages ont balayé la région d’Oakville durant l’après-midi. Le jeu a donc été suspendu durant près de trois heures. Le jeu a repris vers 18h45 avant d’être interrompu à nouveau à 20h05.

C’est Robert Garrigus qui a signé la meilleure carte de la journée dans des conditions quasi parfaites en matinée. Il a enregistré un retentissant 63 (-9) sur l’un de ses parcours favoris, lui qui réussit à aligner de bonnes performances à Glen Abbey. L’an dernier, il y avait joué 62 durant la troisième ronde.

« Ce n’est pas juste le parcours, c’est aussi les partisans et la ville. C’est un tout. Ce qui est curieux, c’est que je reviens de ma pire ronde de la saison en jouant ma meilleure, a souligné celui qui avait joué 79 en ronde finale du Championnat Barbasol la semaine dernière. C’est une agréable surprise, d’autant plus que je n’avais pas beaucoup pratiqué cette semaine. »

L’Américain a calé neuf oiselets sans commettre de gaffe, dont cinq de suite du second au sixième fanion.

Garrigus sait qu’on ne gagne pas un championnat un jeudi, mais qu’une bonne première ronde contribue à augmenter ses chances. Selon lui, la fiche cumulative du vainqueur plongera sous la barre des -20 dimanche.

« J’aurais pu flirter avec une ronde de 59 si quelques roulés étaient tombés au fond de la coupe plutôt que de l’effleurer. J’ai parfois été chanceux. Qu’importe, c’était très plaisant. »

Celui-ci détient une mince avance d’un coup sur son compatriote américain Adam Schenk. Chris Stroud accuse quant à lui deux coups de retard. Cinq golfeurs, dont Ian Poulter, partagent le quatrième avec des scores de 66 (-6).

Savoie devant

Des trois mousquetaires québécois, Savoie a livré la meilleure performance. Marc-Étienne ussières a signé une carte de 75 (+3) alors que Hugo Bernard était à +1 après 13 trous au moment d’interrompre le jeu.

« Ç’a bien été, mais j’ai laissé quelques coups sur le terrain. J’ai quelques roulés qui n’ont pas voulu tomber, a signalé Savoie, satisfait de sa rentrée chez les pros. Ç’aurait été encore meilleur si j’avais attaqué les fanions plus souvent. Mais c’était ma première ronde sur la PGA. »

Calme

Le jeune golfeur s’est particulièrement démarqué autour des verts, où il a pu s’en tirer grâce à son jeu court efficace en sauvant d’importantes normales.

« Je n’ai pas vraiment fait de gaffe. J’ai opté pour la stabilité. Mon cadet, qui était mon entraîneur à l’université, m’a permis de rester calme en me faisant rire et en me changeant les idées. Après l’aller, j’étais dans mon élément. »

Bussières ne partageait toutefois pas la même joie. Le fer droit du meilleur golfeur de la PGA du Canada était aussi froid qu’un glaçon au congélateur. Ses 34 roulés ont miné ses bonnes frappes.

« Je me suis donné plusieurs chances d’oiselets, mais je les ai gaspillées sur les verts. Les roulés ne tombaient pas. Ça fait la différence, a expliqué celui qui a atteint 12 des 18 verts en coups réguliers. J’ai aussi fait quelques erreurs de stratégie sur le parcours. En ratant les verts, c’est plus difficile de sauver la normale. Je ne suis plus habitué aux conditions fermes et à la longue herbe. »

La première ronde sera complétée vendredi matin.