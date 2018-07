Une championne nommée Anaïs

Eleider Alvarez disputera le combat le plus important de sa carrière, la semaine prochaine à Atlantic City. Il aura la chance de devenir champion du monde, mais il manquera un membre important de son équipe aux abords du ring : son gérant Stéphane Lépine.

Mais l’homme de boxe a une bonne raison pour expliquer son absence. Il doit être au chevet d’une autre combattante de premier plan, sa fille Anaïs, qui mène une bataille féroce à une leucémie myéloïde depuis quelques années.

Dans une entrevue exclusive accordée au Journal de Montréal, Lépine et son ancienne conjointe, Ann-Gaël Alarie, se sont ouverts sur la maladie de leur fille pour la première fois.

Les deux parents se souviennent de la date où leur vie a basculé : le 6 octobre 2015. C’est la journée où les médecins ont confirmé ce qu’ils craignaient depuis plusieurs jours.

« Ça faisait trois semaines qu’Anaïs se réveillait la nuit en faisant des crises, explique Mme Alarie. Ils croyaient que c’était du somnambulisme. Elle ressemblait à la petite fille dans le film L’Exorciste. Ce qu’elle nous disait ne faisait aucun sens. »

Son père remarque qu’elle a des ecchymoses sur le corps. Pour lui, c’est normal. Durant ses périodes de crise, Anaïs se cogne souvent aux murs.

« Ses crises étaient dues à la leucémie, fait remarquer Stéphane Lépine. Elle était sous-oxygénée. Anaïs produisait une quantité phénoménale de globules blancs qui ne laissaient pas de place aux plaquettes et aux globules rouges.

On a rencontré son pédiatre après avoir fait une série de tests. Elle nous a envoyés d’urgence à l’hôpital dans une ambulance, car Anaïs aurait pu faire un arrêt cardiaque en raison de sa condition. »

Un dénouement qui était imprévisible. Avant les trois semaines de crise durant lesquelles sa mère Ann-Gaël tentait d’obtenir un rendez-vous, Anaïs ne montrait aucun signe d’une santé chancelante.

« Elle était asymptomatique pour une enfant leucémique. Ils n’avaient jamais vu cela, précise Mme Alarie. Ses poumons, son cœur et ses organes vitaux étaient corrects, même si son taux d’hémoglobine n’était pas très bon. »

Photo Chantal Poirier

La contre-attaque

À la boxe, la contre-attaque peut faire des dommages à l’un ou l’autre des pugilistes dans le ring. C’est un peu ce qui est arrivé à Anaïs.

Après un duel de 26 mois, elle a remporté une victoire par knock-out sur sa leucémie. Les médecins lui annoncent une bonne nouvelle, elle est en rémission.

« On a eu droit à deux ans d’accalmie où Anaïs a continué d’être suivie, indique son père. Avec mes deux autres filles, on avait décidé de louer une maison au Mexique pour célébrer cette bonne nouvelle. »

Ce voyage familial était prévu pour juin. Toutefois, il a été annulé. La maladie n’avait pas dit son dernier mot.

« Anaïs a commencé à se plaindre de gros maux de dos en février dernier, mais ses tests sanguins étaient parfaits, relate Ann-Gaël. On nous garantissait que ce n’était pas le cancer qui revenait. »

Après plusieurs scans sans résultat, les médecins découvrent la raison de la douleur d’Anaïs : la présence de plusieurs chloromes.

« C’est une tumeur qui ne s’attaque pas à la moelle osseuse ni au sang, explique Stéphane Lépine. On nous disait que ça ne se pouvait pas. »

« Anaïs en avait cinq ou six, dont une qui s’est logée dans la colonne vertébrale. Elle était étendue sur cinq vertèbres, précise Ann-Gaël. Ça faisait de la pression sur sa moelle épinière. Elle était en train de paralyser. »

Les médecins enlèvent à Anaïs la lame de trois vertèbres pour avoir un accès à la tumeur. Cependant, impossible d’enlever tous les chloromes.

« Ils n’avaient pas de données pour les chloromes et c’était aussi le cas des autres hôpitaux dans le monde, affirme Stéphane. Après un traitement de chimiothérapie, ils ont tous disparu. »

Photo Chantal Poirier

Une leçon de vie

Mercredi, elle a reçu l’autorisation de se nourrir par voie orale. C’est un pas en avant. À travers ses ennuis de santé, Anaïs a donné une leçon de vie à son entourage, dont les boxeurs Eleider Alvarez et Oscar Rivas.

« Elle ne se plaint pas, mentionne sa mère. Elle a pleuré une seule fois, et ce fut après m’avoir demandé ce qu’elle ferait si elle ne guérissait pas. Pour un parent, c’est la pire question que tu puisses te faire poser. »

« Tu apprends à relativiser plusieurs situations et plein de choses deviennent secondaires, ajoute son paternel. Par exemple, Eleider m’a même dit que ce n’était pas grave s’il attendait un peu plus pendant les négociations pour un possible combat contre Adonis Stevenson. »

Revenons à Anaïs. Avec la greffe qu’elle vient de subir, elle a 80 % de chances que la leucémie soit derrière elle pour de bon.

« Il y a encore des gens généreux sur la planète, fait remarquer Stéphane Lépine. Le geste que cette personne a posé est remarquable, surtout que la greffe a été repoussée d’un mois. »

Photo Chantal Poirier

Une photo dans le vestiaire

Eleider Alvarez ne s’est pas rendu au chevet d’Anaïs depuis son retour de son camp en Colombie. Et ce n’est pas en raison d’un manque de volonté ou de temps. Son amie de longue date a une très courte liste de personnes qui peuvent la visiter dans sa chambre et il n’en fait pas partie.

Celui qui affrontera Sergey Kovalev la semaine prochaine au New Jersey a cependant une place de choix parmi les photos qui sont accrochées au mur de sa chambre de l’hôpital Sainte-Justine. Il communique aussi sur une base quotidienne avec son gérant pour avoir des nouvelles de la « championne », comme ils l’appellent.

Alvarez aura une photo d’Anaïs dans son vestiaire pendant qu’il se préparera pour le duel le plus significatif de sa carrière.

Et Stéphane ? Il sera dans un bar sportif du grand Montréal avec des amis pour voir le combat de son protégé des neuf dernières années. Il sera nerveux, mais convaincu qu’Alvarez livrera la meilleure performance de sa carrière.

« J’ai mon combat ici, affirme-t-il au sujet de son absence à Atlantic City. J’ai ma championne du monde et je vais avoir mon champion du monde samedi prochain. »

Anaïs ne regardera pas le combat d’Alvarez, mais elle souhaitera connaître le résultat de l’affrontement. Une victoire lui procurerait une énorme dose d’énergie et un sourire de satisfaction.

À sa façon, elle aura permis à Alvarez et à son équipe de repousser leurs limites jusqu’au sommet.

Plus qu’une relation d’affaires

Lorsqu’il découvrira Eleider Alvarez sur le ring du Hard Rock Hotel & Casino d’Atlantic City, Stéphane Lépine ne verra pas seulement un boxeur, mais aussi un athlète qui est devenu un ami au fil des années de leur association.

Dans le monde de la boxe, un gérant et son protégé entretiennent avant tout une relation d’affaires. Le premier négocie les duels de l’autre et il veille à ce que son pugiliste ait tous les outils nécessaires pour atteindre ses objectifs de carrière.

La relation entre Stéphane Lépine et Eleider Alvarez a rapidement dépassé le cadre sportif. Lépine était notamment aux premières loges lorsque le Colombien a quitté son pays natal dans un scénario digne d’un film.

« Le soir où j’ai rencontré Eleider et Oscar Rivas, ils sont venus manger à la maison avec mes enfants et ma famille, évoque Stéphane Lépine. Ma mère était une grande partisane d’Oscar. Avant qu’elle meure, Oscar était venu lui rendre visite à la maison, et ma mère pleurait à chaudes larmes.

Pour moi, j’ai plus une relation de grand frère avec eux que de gérant. J’ai souvent dit que je suis le gars le plus chanceux au monde parce que j’ai deux vrais amis. Même après leur carrière, ils feront partie de ma famille. »

Qu’Alvarez gagne ou perde la semaine prochaine, il est possible que son gérant échappe quelques larmes selon le résultat.

« J’ai un lien d’amour et s’il perd, je vais pleurer, indique Lépine. Je ne serai même pas gêné devant les gens qui m’entourent. Ce serait de la peine parce que je l’aime tout simplement. »

Attaché au Québec

Lépine est revenu sur la période qui lui a permis d’amener les deux Colombiens au Québec avant qu’ils amorcent leur carrière professionnelle.

« Ils sont restés pris 14 mois en Colombie, se souvient Lépine. On pensait toujours qu’ils arriveraient d’une semaine à l’autre.

Tout cela est survenu parce qu’une agence n’avait pas mis le bon numéro de visa de travail. Pourtant, on était en règle. Quand ils ont fini par se pointer au Canada, Eleider racontait dans son village qu’on les avait abandonnés. »

Il a raconté une anecdote qui en dit long sur l’attachement d’Alvarez envers le Québec.

« Eleider m’a dit qu’il s’ennuyait de notre province s’il n’était pas dans son village en Colombie. Pour cette raison, il ne pourra plus être 100 % colombien. On parle d’un 50-50 avec le Québec. »

On verra si ses sacrifices des neuf dernières années lui permettront d’atteindre la terre promise.