Une citoyenne s’insurge des déchets McDonald’s retrouvés à Pont-Rouge

La présence de McDonald’s se fait sentir à Pont-Rouge, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons.

Victoria Langlois, une citoyenne de la ville, a partagé sur Facebook mercredi quelques photos des contenants et emballages provenant des repas de la chaîne de restaurants ouverte depuis à peine une semaine dans la municipalité, jetés délibérément dans la nature après leur consommation.

«Voici une partie de tous les déchets que j'ai pu voir hier un peu partout dans la ville. Je n'ai aucun problème avec les gens qui décident d'aller manger dans ce restaurant-là, mais c'est-tu possible de se ramasser? Les poubelles ce n’est pas ce qu'il manque dans une ville, et si tu manges dans ton auto tu peux garder les sacs un petit 20 minutes de plus en attendant que tu arrives chez toi plutôt que de les jeter par la fenêtre», a-t-elle dénoncé.

Sa publication a rallié de nombreux internautes qui n’ont pas hésité à partager le message, devenu viral.

«Merci au nom de tous les habitants de Pont-Rouge qui aimeraient que la ville reste propre», a-t-elle conclu.