Une pièce amusante

C’est une pièce qui cadre typiquement bien dans la lignée des traditionnels théâtres d’été qui est présentement à l’affiche au Théâtre des Cascades. Écrite par Sophie Clément et Marcel Leboeuf, Zaza d’abord se veut une pièce au rythme effréné où les surprises et l’originalité feront inévitablement rire les spectateurs.

Écrite en 1996, cette comédie s’appuie sur une belle brochette d’acteurs afin de séduire son public.

L’histoire, qui somme toute est invraisemblable, parvient néanmoins à nous amuser. D’entrée de jeu, on découvrira le concierge Théo (Joachim Tanguay) qui s’occupe de la résidence d’Octave Chanteclair (Roger Léger), baryton d’opéra de calibre international. Il est constamment en voyage avec sa fille Zaza (Marie-Ève Trudel) qui en a assez de suivre son père.

C’est Théo qui aura la chance de tomber sur un vase aux pouvoirs magiques, d’où en sortira un bon génie (Josée Deschênes) prêt à lui offrir tous ses vœux. Pour l’heure, son grand désir est de conquérir le cœur de Zaza, qui est aussi une ancienne camarade de classe.

Mais rien ne sera facile, puisqu’un invité tout spécial, arrivé de Russie, Igor Toutaoff (Stéphane Breton), un grand maestro russe, souhaite également conquérir Zaza. De surcroît, Octave voit d’un bon œil la venue du maestro qui pourrait lui permettre de réaliser son rêve de chanter Carmen à Moscou. Les chances de Théo seraient donc bien minces de conquérir le cœur de Zaza, si ce n’était de la présence de Babanou, le génie à son service.

Humour et magie

Si dans les précédentes productions, le bon génie était campé par un homme, voilà qu’on a eu la bonne idée de confier ce rôle à Josée Deschênes, qui d’ailleurs s’en tire merveilleusement bien. On dirait même que le rôle a été créé sur mesure pour elle. Ses mille et une prouesses, où s’ajoutent des jeux d’éclairage et des effets sonores amènent beaucoup de magie à la pièce dont la mise en scène est signée Michel-Maxime Legault.

Rien n’a été laissé au hasard. Décor somptueux, costumes magnifiques, piano à queue et même un duel à l’épée. Bref, un théâtre coloré sur une note burlesque.

Zaza d’abord, à l’affiche en supplémentaires jusqu’au 25 août au Théâtre des Cascades (Montérégie).