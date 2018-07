Vertus des PPP : tout sur les mensonges véhiculés

Les dogmes et les mensonges sur les PPP

Les partenariats public-privé (PPP) sont une grande fumisterie au strict bénéfice des contracteurs, des banquiers, des professionnels comme les avocats et les comptables, des investisseurs et des politiciens commandités qui reçoivent en retour de belles grosses jobs après leur service politique et dont le parti encaisse de juteuses contributions financières.

Bien évidemment, pour vendre une patente insensée comme les PPP à la population, il faut mentir sur ses bénéfices supposés, car dans les faits, les contribuables en sortent toujours perdants. Et pour créer de l’illusion et des mirages, il n’y a pas mieux que les gros bureaux de comptables, les universitaires affranchis, les firmes de relations publiques et les organismes de recherche à la solde du patronat comme le Conference Board, le Fraser Institute, le C.D. Howe Institute, l’Institut économique de Montréal (IEDM) et les services de recherche indépendants et objectifs de nos chères banques canadiennes qui, chaque année, réalisent des profits records sur le bras de leurs clients captifs. Comme l’argument pour la mondialisation et les baisses d’impôts aux riches et aux compagnies qui profiteront à tous sans exception alors que les inégalités économiques s’accentuent toujours plus.

La mère des PPP : Monique Jérôme-Forget

L’ex-ministre libérale des Finances, Monique Jérôme-Forget, qui a hérité d’un bon emploi dans une firme d’avocats, n’aimait pas les services publics et les commis d’État. N’eut été que d’elle, tout aurait été privatisé, des hôpitaux aux écoles en passant par les garderies, ce qu’elle a réussi à faire beaucoup, mais pas assez à son goût et à celui de ses amis. Elle parlait tout le temps en bien des PPP qui n’ont de partenariat que le nom, étant plutôt des privatisations à gogo.

C’est elle qui a dit que l’eau publique de nos robinets n’était pas buvable, ce qui est totalement faux! Mais la dame fabulait ainsi souvent sans aucune preuve. Pour elle, l’eau serait bien meilleure si on la privatisait en PPP. De même, elle a déjà dit que les plans de nos fonctionnaires faisaient atterrir le tunnel du métro Montréal-Laval au beau milieu de la Rivière-des-Prairies. On aurait sûrement évité ces encombrements avec un métro privé? Vous trouvez que j’exagère? Lisez le titre de cet article de La Presse publié le 8 octobre 2004 : « Finis les nids-de-poule, prédit Jérôme-Forget ». Une prédiction, pas un fait. Qu’en pensez-vous? Ceux qui m’ont crié des noms pas gentils devraient s’excuser. Au moins, si les adeptes des PPP étaient un peu subtils pour nous vendre leurs affaires!

Les mérites des PPP selon Monique Jérôme-Forget

En 2011, alors qu’elle avait quitté la politique et qu’elle était conseillère spéciale (!) d’un gros cabinet d’avocats (qui raffolent tous des PPP), madame Jérôme-Forget récidivait et continuait à vanter sans ménagement les PPP malgré les faits incriminants ces pseudo-partenariats : « Monique Jérôme-Forget au Devoir. Le génie-conseil a tué les PPP » (Le Devoir, 3 octobre 2011). Pas seulement le génie-conseil, et elle le sait fort bien! Il y a aussi les constructeurs, les firmes informatiques, les entreprises de déneigement, d’égouts, d’asphalte, d’éclairage et d’autres. J’y reviendrai dans un prochain texte.

Dans cet entretien qu’elle a livré aux journalistes du Devoir, elle a continué à déballer des avantages présumés des PPP dont aucun ne tient la route devant les vrais faits. Hélas, lors de cette rencontre, les journalistes du Devoir ont tout gobé sans faire preuve d’un minimum de sens critique. En gros, et c’est toujours les mêmes arguments mensongers favorables aux PPP, Monique Jérôme Forget a plaidé pour ce mode de gestion qui aboutit à moins d’État et plus de privé en déballant les légendes et les fables suivantes :

- Les risques financiers sont transférés au privé. Faux

- Pas d’extras avec les PPP. En fait, il n’y a que ça des extras avec les PPP

- Les arnaques sont plus ardues avec les PPP, soutient Monique Jérôme-Forget. Pourtant, elles sont facilitées.

- Un des avantages du PPP, selon madame, est le fait que le financement est privé. Ayoye, mais sur quelle planète elle vit?

- Autre avantage aux yeux de l’ancienne ministre, le PPP met les firmes davantage en concurrence. Ben oui, pas de collusion et pas de corruption avec les PPP. Les firmes s’entendent entre elles et ne concoctent rien. Disons juste que madame Jérôme-Forget n’a pas changé, elle est toujours égale à elle-même.

L’application du moins d’État et plus de privé

Un tandem vraiment hypocrite que celui du patronat et de leurs politiciens. Pour mieux vous endormir au gaz, on vous présente souvent des arguments spécieux, des exemples choisis méticuleusement, on tord la vérité et les faits avec des études bidon, reprises par les médias, et préparées par leurs experts et spécialistes biaisés et commandités.

Et les fameux PPP s’apparentent à la merveilleuse économie sociale (il y aurait donc deux types d’économies : celle formelle pour le marché et celle qualifiée de sociale pour la populace. Faites-moi rire!) et aux délicieuses obligations vertes qui s’adressent aux pseudo-investisseurs écolos (qui viennent masquer la privatisation à gogo du transport en commun, comme le REM), tous des gadgets pour mieux privatiser nos services publics et nos instruments collectifs. Toutes des patentes qui produisent moins d’État, plus bas salaires et avantages sociaux écorchés pour les travailleurs, donc plus d’inégalités économiques.

La « joke » pour finir

Oh que vois-je comme opinion dans le Journal de Montréal du 1er juillet 2009, rédigée par Érik Richer La Flèche, associé du gros bureau d’avocats Stikeman Elliott : « Les nombreux avantages des PPP ». Vous m’en direz tant! Et puis, la même opinion du type propagande publiée dans La Presse du 4 juillet 2009 émanant du même expert : « Pourquoi se priver des PPP?». Ben s’en priver pour économiser et avoir le contrôle collectif de nos projets d’envergure. Et la meilleure est cet article de type infopub reproduite dans La Presse avec une grosse photo de Érik Richer La Flèche intitulé : « Affaires juridiques. PPP payant pour Stikeman Elliot ». Tellement petit!