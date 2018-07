[VIDÉO] Seth Rogen sera la voix des transports en commun de Vancouver

Dans un futur proche, lorsque les gens prendront le métro à Vancouver, ils entendront la douce voix de l’acteur et humoriste Seth Rogen.

«Voulez-vous savoir ce qui rendra encore plus incroyable le transport en commun? Seth Rogen!», peut-on lire dans la description de la vidéo, publiée par la société d’État TransLink sur YouTube.

En effet, dès les prochaines semaines et à l’automne, les Vancouvérois pourront tendre l’oreille et écouter différents messages enregistrés par Rogen, qui est originaire de la ville, dans les bus, les quais d’embarquement et les wagons de métro.

«Seth voulait que l’expérience client dans les transports en commun soit meilleure... et plus drôle!», ajoute TransLink.

Une chose est sûre, c’est qu’entendre le rire de Rogen en se rendant au boulot améliorera assurément la journée de plusieurs personnes!