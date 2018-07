Vin de la semaine: fraîcheur de Sicile

Lucido 2017, Marco de Bartoli, Terre Siciliane, Italie

Prix : 21,15 $

Code SAQ : 12640603

Alcool : 12 %

Sucre : 1,9 g/l

Attention! Vous risquez de regretter ne pas en avoir pris au moins deux bouteilles!! Un blanc absolument délicieux élaboré en Sicile à partir de catarratto, un cépage bien présent sur l’île et qui sert surtout à faire le célèbre Marsala. Vinifié en sec, il peut donner des vins insipides, mais lorsqu’on en prend soin, comme ici, il peut se transformer en Cendrillon et faire des vins épatants. Parfums précis et de bonne intensité rappelant la pêche, la nectarine et l’iode avec un fond finement épicé. En bouche, le vin est ample tout en montrant une acidité basse, mais rien de lourd. C’est plutôt léger et équilibré. En ces temps de chaleur, il est difficile de trouver meilleur compagnon pour l’apéro ou pour accompagner les salades d’été! Servir bien frais. Indice de picolabilité élevé!

*** $$