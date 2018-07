Wendake veut avoir un GMF et son «pôle médical»

Le ministre Gaétan Barrette a introduit une modalité inédite dans la loi qui permettra à Wendake d’accueillir rapidement des finissants en médecine des Premières Nations pour implanter un Groupe de médecine familiale (GMF) dans le cadre d’un vaste projet de développement commercial, qui suscite une part d’opposition dans la communauté.

Dans une lettre adressée au grand chef de la Nation huronne-wendat Konrad Sioui signée mardi par le ministre de la Santé et dont Le Journal a obtenu copie, Gaétan Barrette confirme que « maintenant, un finissant en médecine familiale faisant partie du contingent des Premières Nations et Inuits du Québec pourra se voir garantir une place aux plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) afin de lui permettre d’exercer dans une réserve autochtone au terme de sa résidence ».

Cette modalité est introduite en vue des PREM 2018-2019. « Cette mesure [...] favorisera l’amélioration des soins à vos concitoyens autochtones, mais aussi, le cas échéant, à la population environnante si désiré », conclut M. Barrette.

« Percée majeure »

Pour Konrad Sioui, il s’agit d’une « percée majeure » pour réaliser le projet de GMF actuellement dans les cartons, alors que la nation compte une quinzaine d’étudiants en médecine.

« On veut que ce soit un pôle pour la portion nord de Québec, pour desservir pas juste les Premières Nations, mais aussi une clientèle dans la partie nord de Québec », a-t-il expliqué au Journal.

Pour ce faire, la désignation de ces terres – comme l’exige la Loi sur les Indiens – devra être approuvée par les membres de la communauté par voie de référendum le 3 août.

Ce processus vise à permettre à la nation de gérer elle-même ces terrains commerciaux et les baux qui y seront liés.

« Si on a un mandat de la population comme je l’espère, on veut construire vite. J’aurais même dit à l’automne, mais c’est peut-être un peu tôt. Mais il faut battre le fer pendant qu’il est chaud », dit-il.

Grogne et opposition

Parallèlement, le mouvement « Non à la désignation » s’est formé à Wendake. Les opposants demandent d’annuler la tenue du référendum parce qu’ils déplorent que le Conseil de bande n’ait pas consulté la communauté sur la question selon le processus démocratique propre à celle-ci.

« On nous a informés et on nous a renseignés, c’est tout », lâche Johanne Paquet Sioui, qui dénonce la « décision unilatérale » du Conseil de bande.

La vitesse à laquelle le projet a été mis de l’avant, le référendum en pleine période de vacances et « le manque de transparence » sont notamment pointés du doigt.

Selon la page Facebook du mouvement, une lettre signée par près de 115 personnes en 48 heures demandant un moratoire sur la désignation a été acheminée aux ministres des Affaires autochtones, Carolyn Bennett, et de Services aux autochtones Canada, Jane Philpott.

Interrogé par Le Journal, Konrad Sioui a réfuté ces récriminations, affirmant n’avoir « jamais autant consulté pour aucun projet, jamais ».

Ce que Wendake veut implanter

Une clinique GMF

Une résidence pour personnes âgées autonomes (au moins 200 appartements, selon Konrad Sioui)

Quelques commerces de proximité

Où ?