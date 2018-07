Zoo de Saint-Édouard: la transaction compromise?

SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ – Cinq mois après l’annonce en grande pompe de la vente imminente du Zoo de Saint-Édouard à deux jeunes entrepreneurs, c'est par l'intermédiaire d'avocats que les deux partis s'adressent la parole et la transaction semble compromise.

Les négociations allaient bon train, au point tel où Philippe Éthier et Alessandra Magini ont été présentés comme les nouveaux propriétaires sur la page Facebook officielle du Zoo. Quelques semaines plus tard, les jeunes entrepreneurs de 24 et 27 ans ont amené certains animaux du Zoo dans des Salons d'animaux exotiques et des foires afin de faire la promotion de ce qu'il considérait comme leur nouvelle propriété.

Ils comptaient rénover le Zoo en entier et y construire de nouveaux bâtiments. Des démarches ont même été initiées à la municipalité.

Or, ces ententes verbales n'ont jamais été notariées, l'argent jamais versé et par conséquent la transaction jamais finalisée.

Les acquéreurs affirment que le propriétaire a bonifié son prix du jour au lendemain de 74 %.

Ils ont en mains certains documents qui ont été remplis et signés par les deux partis... un premier qui visait à encadrer les détails de la négociation et établir les conditions de vente. Le deuxième, visant à protéger les sommes investies par les jeunes promoteurs advenant un recul du vendeur.

Ils sont prêts à faire appel aux tribunaux pour récupérer leur argent si la transaction ne débloque pas.

«Nous avons investi près de 16 000 $ en cabinet comptable et en firme d’avocats. C’est sans compter notre temps, nos déplacements et les cadeaux achetés pour les différentes foires. C’est certain que notre but premier, c’est de conclure la transaction, mais au minimum récupérer notre argent.»

«Leur financement n’a jamais été attaché»

Pour sa part, l’actuel propriétaire mentionne que son prix de vente a toujours été le même et toujours été clairement établi. Il aurait même, à un certain moment, accepté de les financer afin de pouvoir conclure la transaction.

«Ils ont toujours eu de la difficulté avec leur financement. Ça a commencé à l’automne, puis ça devait être réglé à l’hiver, puis au printemps, puis aujourd’hui. À un certain moment, il faut arrêter de reculer», a expliqué Normand Trahan qui ne ferme pas définitivement la porte aux jeunes entrepreneurs, mais qui se dit maintenant libre de négocier avec quiconque souhaitant acheter son zoo.