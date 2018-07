Bientôt le 7e Boot Camp

Le 7e Boot Camp Sleeman, un tournoi de hockey unique en Amérique du Nord rassemblant 60 joueurs professionnels, sera l’occasion de voir à l’œuvre les grandes vedettes d’aujourd’hui et de demain, les 10, 11 et 12 août. Six équipes s’affronteront au Centre sportif de Ste-Foy, afin de remporter la grande finale et la Coupe Boot Camp. Profitez des billets en prévente à seulement 8,70 $ ou du forfait 3 jours à 21,74 $, maintenant disponibles chez les concessionnaires Ste-Foy/Québec Mitsubishi ou sur le site internet de l’événement au lebootcamp.ca.

Photo courtoisie

La tant attendue liste des joueurs participants sera dévoilée au début du mois d’août. Recevez-la en primeur en entrant votre adresse courriel sur le site lebootcamp.ca, puis rejoignez la page Facebook de l’événement pour les photos, vidéos, concours et autres informations complémentaires.