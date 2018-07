Cascades achète une usine en Virginie pour 45 millions $

L’entreprise québécoise Cascades met la main sur une usine de fabrication de papier journal de Papiers White Birch, à Bear Island en Virginie.

« Quand on achète une usine comme ça aux États-Unis, ça vient créer de l’emploi ici au Québec, à Kingsey Falls ou encore à Saint-Bruno-de-Montarville », raconte au Journal le vice-président communications et affaires publiques de l’entreprise de Kingsey Falls, Hugo D’Amours.

En gros, l’usine fait du papier journal en ce moment. Cascades veut plutôt produire du papier servant à la fabrication de boîtes pour ses clients, comme Amazon, qui en ont besoin pour leurs emballages.

Conversion au coût de 390 M$

En plus des 45 millions $ allongés pour l’acquisition de l’usine, Cascades devra y injecter environ 390 millions $ pour qu’elle puisse faire du carton-caisse recyclé, un peu comme celui fabriqué par leur usine de Greenpac, à New York.

Si tout se passe comme prévu, la production commencera dans trois ans. Le conseil d’administration doit approuver les plans du projet avant que Cascades puisse aller de l’avant.

Pour Cascades, le site de Bear Island, en Virginie, est hautement stratégique parce qu’il est collé aux principaux axes autoroutiers. Son approvisionnement en matières premières et sa logistique constituent des atouts, selon la compagnie.

La papetière québécoise ne s’en cache pas : elle pourra agrandir sans problème cette usine si elle en ressent le besoin au cours des prochaines années puisque l’espace ne manque pas.

En plus, ajoute son vice-président Hugo D’Amours, la main-d’œuvre expérimentée de l’usine de Bear Island est un atout pour Cascades.

« Il y a là-bas des papetiers et des employés d’usine qui ont déjà les compétences recherchées », explique-t-il.

Cette année, Cascades aura investi environ 350 millions $ dans l’ensemble de ses 90 unités d’exploitation au Canada, aux États-Unis et en Europe.

La société québécoise cotée en bourse a été fondée à l’époque de la Révolution tranquille, en 1964, par la famille Lemaire. Aujourd’hui, elle compte plus de 11 000 employés en Amérique du Nord et en Europe et dispose d’un important centre de recherche.