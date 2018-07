C’est du Joly...

Le 19e Festival Rétro de Joly s’ouvre officiellement ce soir avec les spectacles Hommage à Joe Dassin et Joe Cocker sur la scène principale. Demain et dimanche, plusieurs artistes et spectacles (César et les Romains, Pierre Perpall, Châtelaine, Nancy Martinez, Rock Story, Elvis Forever) se produiront afin de vous faire revivre de beaux souvenirs. Le Festival rétro de Joly, c’est aussi une exposition de voitures anciennes près de l’école. Laissez-moi saluer Suzanne Vachon, la présidente du Festival, et l’animateur des spectacles, Michel Carrier. Pour connaître la programmation complète, visitez le https://www.festivalretrodejoly.com.

Le Montréalais amélioré...

Photo courtoisie

Jean-Marc Guénette (photo) est décédé le 6 juillet dernier à l’âge de 76 ans. Il était un fidèle lecteur de ma page et je le croisais de temps à autre à son restaurant préféré, Le Rascal du boulevard Hamel. Jean-Marc est né à Montréal et est ensuite venu vivre sur la Rive-Sud de Québec (Charny). Puisque Jean-Marc a habité dans la région de Québec plus longtemps que dans sa région natale, il se plaisait à se qualifier de Montréalais amélioré. Sa famille recevra vos condoléances demain, le samedi 28 juillet, à compter de 10 h, au Complexe Claude Marcoux, du 1845, boulevard Guillaume-Couture, à Lévis, secteur Saint-Romuald, suivi à 14 h, d’une liturgie de la Parole à la chapelle du Complexe.

65 ans

Photo courtoisie

Bonne fête en retard à Bertrand Godbout (photo avec sa petite-fille Abby), de Lévis, secteur Saint-Nicolas, qui a célébré son 65e anniversaire de naissance le 25 juillet dernier. M. Godbout est un jeune retraité depuis déjà quelques années de Papiers White Birch. Il en profite pour gâter sa petite-fille et profiter de la vie. Sa conjointe Marie, son fils Frédéric et sa belle-fille Stéphanie sont bien fiers de lui.

L’Art et le Politique

Photo courtoisie

Le 36e Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul s’ouvre aujourd’hui pour se poursuivre jusqu’au 26 août, à l’École Thomas-Tremblay. Pendant un mois, 13 artistes, en résidence à Baie-Saint-Paul et issus de différentes générations et disciplines, en provenance du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique ainsi que des Pays-Bas, seront invités à créer une œuvre inspirée du thème « L’Art et le Politique », en présence du public. Depuis l’an dernier, Sylvie Lacerte (photo) occupe le poste de directrice artistique du Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Il en sera ainsi pour les éditions 2019 et 2020.

Deux nouveaux prêtres

Photos courtoisie

Matteo Marinucci et Alex Cordoni ont été ordonnés prêtres du diocèse de Québec le 21 juillet dernier, en l’église Saints-Martyrs-Canadiens, par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Matteo (photo de gauche), 31 ans, exerce son ministère diaconal dans les paroisses de Notre-Dame-de-Saint-Roch, de Notre-Dame-de-Vanier, de Saint-Sauveur et de Sainte-Angèle-de-Saint-Malo. Pour sa part, Alex, 28 ans, œuvre dans la paroisse de Notre-Dame-de-l’Annonciation. Les deux nouveaux prêtres, incardinés dans le clergé du diocèse de Québec, sont issus du Séminaire missionnaire Redemptoris Mater de Québec, une initiative du mouvement du Chemin néocatéchuménal.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mgr Gérald Cyprien Lacroix (photo) 25e évêque et le 15e archevêque de Québec, Primat de l’église canadienne, 61 ans... Jordan Spieth, golfeur professionnel américain de la PGA, 25 ans... Alex Rodriguez, ex-joueur de baseball américain (Yankees), 43 ans... Paul Ahmarani, comédien et acteur québécois, 46 ans... Patrick Labbé, comédien de télé et de cinéma, 48 ans... Édith Butler, chanteuse, 76 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 27 juillet 2017. Me Ghislain K.-Laflamme (photo de gauche), 79 ans, ex-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, directeur principal des relations publiques (Québec) de la SAQ (1999 à 2004)... 2017. Gilles Tremblay (photo de droite), 85 ans, grand compositeur québécois de musique contemporaine... 2015. Achille Muzzillo, 76 ans, un des plus vieux barbiers (coiffeur) de la ville de Québec (Salon Achille Muzzillo).