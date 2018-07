GAUTHIER, Monique



Au Centre d'Hébergement de Donnacona, le 26 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée, madame Monique Gauthier fille de feu monsieur Émile Gauthier et de feu madame Eugénie Roberge. Elle demeurait autrefois à Portneuf. Madame Gauthier laisse dans le deuil sa sœur jumelle Charlotte (feu Robert Julien), feu Alphonse (feu Agnès Germain), feu Mariette, feu Pierre-André (feu Cécile Leclerc), feu Laurette (feu Henri-Paul Piché), feu Marcel (Nicole Walsh) et feu Micheline (Jean-Guy Morissette); sa nièce: Martine Piché (Daniel Alain et leur fils Charles-Antoine), sa filleule: Brenda Gauthier (Christian Simard), Francine Piché (Richard Piché), Marie-Josée Piché (Michel Gariépy), Christian Morissette, Denis Gauthier, Danielle Gauthier, Marie-Andrée Gauthier (Claude Desnoyers) ainsi que plusieurs petits-neveux, petites- nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du Centre d'Hébergement de Donnacona pour les bons soins et leur présence. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, a/s Centre d'Hébergement de Donnacona, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.