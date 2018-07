Féerique Woodooliparc

Le Pôle Nord est à 20 minutes des ponts, à Scott en Beauce, à l’intérieur du Woodooliparc qui vous entraîne jusqu’au 26 août dans sa nouvelle thématique «Frima : la magie des couleurs». Le Père Noël étant en vacances, ses lutins accueillent petits et grands dans sa forêt multicolore ravivée par l’été. Parcours d’activités, épreuves dans le labyrinthe, chasse aux lutins, glissades, bataille de fusils à l’eau, personnages merveilleux et autres surprises attendent les visiteurs. Dans le cadre d’un reportage qui sera diffusé demain dans l’émission, le directeur du parc Karl K. Boucher a guidé Taïna Lavoie à travers les différentes aventures qui font rêver les familles.

Cette incursion dans la magie de Noël sera suivie, à la fin de l’été, par l’exploration de l'ère des dinosaures avec la thématique Vol 315, ainsi que par les zombies et les terrifiantes expériences du Savant Fou de Zone TOXIC, en 2019. Une halte gourmande, un service de rafraîchissements et de bar sont disponibles sur le site, mais il est également possible d’apporter son lunch.

Ouvert tous les jours, de 10h à 19h pendant les vacances de la construction, puis les samedi et dimanche ensuite, jusqu’au 26 août. Pour informations: woodooliparc.com Achetez vos billets d’entrée en ligne!