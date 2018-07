La CAQ veut faire changer la loi

En 2017, la Coalition avenir Québec a déposé un projet de loi afin que les pères non mariés qui décèdent pendant la grossesse puissent être reconnus sans que leur veuve doive faire des démarches juridiques longues et coûteuses.

De son côté, le cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, invite Julie Duchesne à les contacter afin d’évaluer son cas et voir s’il est possible de trouver une solution plus rapide à son problème.