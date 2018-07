La Serre à La Pyramide

Le groupe Laurie Raphaël a choisi la Pyramide à Sainte-Foy pour établir sa seconde succursale LA SERRE Comptoir Santé, dont le slogan est FOU DU GOÛT. SAIN D’ESPRIT. Dès la mi-août, les chefs Daniel et Raphaël Vézina y suggéreront des produits locaux, responsables et bien sûr, délicieux. Prêts-à-manger et à emporter, jus frais pressés à froid, muffins, salades et collations garniront le comptoir gourmand aménagé dans une ambiance vivifiante. Voilà une nouvelle destination alléchante aussi bonne pour le corps que pour la planète!

La Pyramide est un lieu emblématique, que l’on reconnaît par sa forme particulière, qui regroupe 55 commerces, dont 20 restaurants et comptoirs gourmands. On y retrouvera désormais les délices de LA SERRE Comptoir Santé, qui a aussi pignon sur la rue Dalhousie dans le Vieux-Port.