Les indemnités de départ bondissent à la Caisse de dépôt

La Caisse de dépôt et placement du Québec a versé pas moins de 24 millions de dollars en indemnités de départ à près de 200 employés remerciés depuis six ans, a appris Le Journal.

Au nom de ses « besoins d’affaires » et au rythme d’une multitude de restructurations, la Caisse (CDPQ) a mis fin à l’emploi de pas moins de 219 personnes depuis 2012, dont 193 ont reçu des indemnités de départ, révèlent des documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Le nombre d’indemnités varie grandement d’une année à l’autre. Il est ainsi passé de 16 à 48 de 2014 à 2016, alors que les sommes versées passaient de 2,2 M$ à 5,9 M$.

En 2014, l’indemnité moyenne était de 142 000 $, contre 123 000 $ deux ans plus tard. En 2017, elle atteint 171 000 $, alors que « seulement » 32 personnes ont été remerciées. La Caisse compte actuellement 1093 employés.

En entrevue, le porte-parole de la Caisse, Maxime Chagnon, soutient que ces indemnités sont communes dans l’industrie. « Comme dans toute organisation performante, les besoins d’affaires évoluent. Cela implique donc des recrutements, mais aussi des départs. Les indemnités sont octroyées uniquement en cas de départ non volontaire, en conformité avec les lois et selon la jurisprudence et les pratiques du marché. »

Des indemnités, pas des primes

Le porte-parole se garde bien de parler de « primes de départ ». « Il ne s’agit pas de primes. Ce sont des indemnités, comme dans le mot “indemniser”, parce qu’il s’agit de terminaisons d’emploi non volontaires, qui n’ont rien à voir avec un congédiement pour cause », insiste M. Chagnon.

Ces indemnités s’expliquent principalement par des restructurations d’équipes en raison des besoins d’affaires de la Caisse qui évoluent, dit-il.

« La Caisse ne maintiendra pas artificiellement en emploi des [gens] qui ne correspondent plus à ses besoins d’affaires. »

CDPQ Infra, la filiale de la Caisse responsable de l’élaboration de projets d’infrastructures, dont le Réseau express métropolitain, a pour sa part connu cinq départs depuis sa création il y a trois ans ; 149 475 $ ont été versés dans quatre de ces cas, pour une indemnité moyenne de 37 368 $.

S’ils étaient mis à la porte du jour au lendemain, les premiers vice-présidents de la Caisse empocheraient pour leur part 4,5 M$ au total, soit une indemnité en cas de congédiement sans cause représentant généralement 24 mois du salaire annuel de base.

Qu’en est-il du PDG Michael Sabia ? Il ne toucherait rien, car il a renoncé à toute indemnité de fin d’emploi, « quelle qu’en soit la cause », à son embauche il y a neuf ans.

– Avec la collaboration de Marie-Christine Trottier