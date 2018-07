La Fondation Québec Philanthrope a récemment annoncé la création du nouveau «Fonds philanthropique La Source» tourné vers l’action communautaire. Créé par la Fondation La Source, il a pour objectif de supporter les organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes les plus démunies résidant sur le territoire du Centre de santé et des services sociaux du Québec-Nord (Charlesbourg, Haute-Saint-Charles, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage et Lac-Beauport) et de soutenir l’action communautaire à travers des organismes canadiens reconnus. Pour faire un don, visitez le quebecphilanthrope.org/fonds/la-source/.

La Fondation Québec Philanthrope regroupe plus de 670 créateurs de fonds, qui apportent leur appui à des organismes des secteurs caritatifs, humanitaires ou culturels. Près de 2,7 M$ sont ainsi remis chaque année en aide financière au nom des créateurs de fonds à des organismes sans but lucratif de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs.