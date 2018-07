Pluie et risque d’orages avant le retour du soleil

MONTRÉAL – La plupart des secteurs du Québec vont connaître un début de fin de semaine de pluvieux, au moins jusqu’à samedi.

Malgré une présence timide du soleil, la journée de vendredi sera partiellement nuageuse et pluvieuse. À Montréal comme à Québec, des risques d’orages sont prévus en après-midi. Le mercure affichera 27 et 25 °C, respectivement.

Samedi, le sud et le centre du Québec devront s’attendre à un risque d’orages et d’averses dans l’après-midi. À Montréal, la journée sera nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses et des températures similaires à la veille. À Québec, même scénario: le ciel sera nuageux, mais la probabilité d’averses plus faible.

C’est dimanche que le soleil devrait faire son retour dans la majorité des secteurs de la province. Sauf pour l’est du Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean où la pluie risque de tomber. À Montréal, les nuages voileront le ciel dans la journée, mais la pluie ne sera pas au rendez-vous.

La semaine devrait commencer sous le soleil, la journée de lundi sera ensoleillée sur l’ensemble du Québec. Et il faudra en profiter, car la pluie devrait revenir en milieu de semaine.