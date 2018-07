Villeneuve reprend le volant

Le GP3R est la troisième manche inscrite au calendrier après celles de Silverstone et d’Austin, au Texas. Elle a été intégrée à l’horaire de la fin de semaine en Mauricie, en préliminaire à la course du Championnat du monde FIA de Rallycross.

Or, il appert que c’est une offre qu’il ne pouvait refuser. D’autant plus qu’elle pourrait mener à un volant à temps plein dans cette série l’an prochain et qu’elle survient au moment où la F1 entame, après le Grand Prix de Hongrie de dimanche, ses trois semaines de vacances.

Selon cette entente, uniquement valide pour le Grand Prix de Trois-Rivières (4 et 5 août), Villeneuve se verra confier les commandes de la Subaru WRX STI qu’a pilotée en début de saison l’Américain Travis Pastrana, dont la réputation n’est plus à faire dans le milieu de la course automobile et des sports extrêmes.