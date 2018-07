Virée en Chaudières-Appalaches Annie et ses abeilles

L’émission Pleins feux sur Québec de demain s’offre une virée en Chaudière-Appalaches, notamment chez les abeilles! Pascale s’est rendue à Frampton, en Beauce, pour rencontrer Annie Leblanc, la propriétaire de l’entreprise Annie & ses abeilles, qui fait vivre aux visiteurs une incursion au cœur de la ruche. Ils y apprennent une multitude d’informations sur la vie de l’abeille, celle de la colonie et la production de miel, en plus de déguster ce délicieux nectar et de revêtir l’équipement de protection requis pour découvrir le bouillonnement d’activités à l’intérieur de la ruche.

Photo courtoisie

Passez aussi à la boutique pour faire le plein de produits du miel (gourmands, cosmétiques, soins, idées cadeaux, etc.), puis réservez une activité éducative et de découverte qui pourra être offerte chez vous. Pour plus d’informations: annieetsesabeilles.com