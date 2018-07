Visite au Miller Zoo

En parcourant les sentiers du Miller Zoo à Frampton, faites connaissance avec ses 183 animaux de la faune canadienne et animaux exotiques (soixante espèces) bénéficiant de soins particuliers. Pascale s’est entretenue avec les propriétaires Émilie Ferland et Clifford Miller, qui ont partagé leur passion pour les animaux à travers l’histoire et la mission du zoo, en plus de présenter leurs deux plus récents pensionnaires, deux babouins retraités du cirque, Alf et Tony. À découvrir demain, à l’émission.

Photo courtoisie

Venez saluer les loups, les singes-écureuils, les lions, les tigres, les couguars, les ours noirs, les lémuriens, les cerfs, les kangourous, les animaux de la ferme, etc., puis en apprendre davantage sur leurs histoires souvent touchantes. Assistez également aux collations! Cantines mobiles, tables à pique-nique, jeux pour enfants et boutique également sur place. Ouvert tous les jours. Pour plus d’informations: millerzoo.ca

Photo courtoisie