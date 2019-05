[PHOTOS] Le quartier général de cette équipe d’e-sport vous fera baver!

OMG — ou Oh My God, si vous préférez — est une équipe d’e-sport chinoise qui se distingue, notamment, en PUBG, en LoL et, maintenant, en architecture.

Depuis quelques semaines, des photos de leur «gaming house» (un quartier général, quoi) circulent sur le Web et font baver les gamers à travers le monde.

Voici les plus belles...

Photo: OMG Photo: OMG Photo: OMG Photo: OMG Photo: OMG Photo: OMG Photo: OMG Le quartier général — où les membres de l’équipe vivent et s’entraînent — a été construit l’année dernière et, oui, la ressemblance avec un vaisseau spatial est voulue!

Un coup d'œil au plan le confirme!